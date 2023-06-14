南港展覽館旁破破爛爛 里長嘆老屋多盼蔣萬安加速更新

台北市長蔣萬安今天赴南港區里長座談，位於南港展覽館周邊四個里長聯合提案，希望市府應通盤檢討東區門戶計畫中心點三重埔次分區、老舊社區都更難的問題。三重里長江輝吉更直接說，汐止民眾進到南港「應該要柳暗花明又一村，不過現卻是破破爛爛街景」，還有南港展覽館就在旁邊，外賓來看都很不好看，給外國人的觀感也很不好。

里長也表示，南港路一段二號到南港區公所這一街廓，到現在老房子太多，當年北市前副市長林欽榮來南港看到，也都很驚訝怎老公寓這麼多，他認為推動都市更新應該要提高法定容積，什麼容積獎勵都是看得到拿不到，不要有都市階級。尤其未來中信園區有大型國際Outlet LaLaport進駐，勢必未來人潮將很多，旁邊的住戶不能更新，給外國人的觀感也很不好。

蔣萬安表示， 的確東區門戶計畫以南港車站為核心，不管生技園區、北流、會展中心外，南港周邊還有許多老舊社區建築急待更新，住戶一直都希望畫成經貿專區，將容積提高，不過因需要一些條件，包括捐地等，目前北市都發局正在研議，會與台北市其他老舊亟待更新地區一起檢討，預計今年第三季9月會有結果出來。

中南里長詹坤隆也提到，南港東區門戶計畫周邊公共建設幾乎都已完成，唯獨展覽館對面是四個里的交界，也是以前南港的核心點，但為什麼至今無法更新開發，主要是地主不同很難整合，他認為應該要提高經貿特區的容積率，當然政府也可以祭出誘因，民眾可以感受一點善意。

詹坤隆也說，甚至未來隨著大型Outlet進駐中信園區，南港周邊交通也恐變內科翻版，尤其現在南港路尖峰已經開始打結，因目前只有南港路通往汐止，未來南港展覽館、還有Outlet進駐後，南港恐變成塞車點，變內科第二。

蔣萬安說，北市府會開始盤點，針對可以使用的政策工具手段，讓老舊社區有公安疑慮、或環境破舊亟待更新的可以加速都更，至於里長提出交通不要重蹈內湖科技園區的覆轍，北市府也會來規畫，包括接下來基北北桃1200月票，就是希望大家多使用大眾運輸，會確保南港交通不要惡化。

蔣說，他有聽到地方心聲，請里長給市府一點時間，將方案提出會再跟里長討論，「這個部分，我們很努力在做」。