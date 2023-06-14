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悠遊卡前董座稱2度報告興櫃 蔣萬安：不預設立場該釐清就釐清

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席南港區里座談。記者林麗玉/攝影
台北市長蔣萬安今天出席南港區里座談。記者林麗玉/攝影

北市前市長柯文哲卸任前讓悠遊卡公司興櫃，引發市長蔣萬安不滿直言很驚訝，並令秘書長嚴查。前董事長陳亭如今天千字文反擊，表示蔣市府一上任，悠遊卡公司就兩度向市府報告興櫃案。蔣萬安表示，整個決策過程的確讓外界有很多疑慮，市府堅定立場是該查就要查，該釐清就要釐清，他唯一的考量就是市民的權益，不會放任各種疑慮，也絕對不預設立場。

蔣萬安今天出席南港區里座談，對於悠遊卡前董座陳亭如指蔣一上任，悠遊卡公司就有兩度向市府報告興櫃案，打臉市長說很驚訝，他說，他認為整個決策過程，的確讓外界有很多疑慮，因為是在議會友議員特別指出來，他回答的時候，也表示這個決策是在去年就已經拍板定案，而且是在選舉前兩天核定，然後是在選後，新的議會都還沒就任，就送議會備查。

蔣萬安說，他認為這是政治上面的慣例和ABC，也就是並沒有尊重行政倫理，尤其新市府交接的時候，重大人事、重大決策，包括工程處置等，其實都應該要尊重新民意及新舊政府移交的過程，所以這個部分既然議員外界有各種疑慮，其實市府堅定的立場就是該查就要查，該釐清就要釐清，他唯一的考量，就是市民的權益。

媒體追問，悠遊卡公司兩度報告時，市府是否有表達認為過程太倉促，前董座認為整件事變成政治化？蔣萬安表示，就是請秘書長邀集各局處去了解釐清，他已經要求將相關事實釐清清楚，不會放任各種疑慮，也絕對不預設立場，該釐清就要釐清。

悠遊卡 蔣萬安 議員

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