新北超夯四大免費玩水勝地 18日起清涼開放
暑假即將到來，新北境內不少玩水景點，新北高灘處整理出四處免費玩水景點，包含三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場及新莊塭仔底濕地公園戲水池，四處都將於18日同步開放，要讓孩童感受充實又清涼的暑假。
高灘處指出，三重「海世界水樂園」緊鄰「熊猴森樂園」，設計也延續「熊猴森樂園」台灣特色動物為主題概念，以台灣周邊海洋生物為主題，打造七大台灣特色水中生物，玩水的同時可認識台灣特色水中生物，五種不同體驗玩法增加親子互動的樂趣。
新店陽光運動公園遊戲場，以「水上樂、陸上玩、空中遊」三棲主題，其中蝶型水道區以友善無障礙路徑串聯水霧、落瀑水盤、噴泉、淋水道、花灑、水閘門、綠丘湧泉及戲水潭等多種玩水設施。
汐止「星際遊戲場」佔地1.3公頃，是全國唯一以八大行星為主題的全齡共融遊戲場；今年並在原有噴霧管外再加碼2座噴水拱門，同時特別強化夜間燈光的設計，在夜間漫步於水星戲水區內，體驗星際迷霧效果。
位於新莊副都心的塭仔底濕地公園，是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，濕地公園內設有迎賓廣場、兒童遊樂區、戲水池、休憩涼亭和溜冰場等，適合親子前去遊玩。
高灘處長張修銘表示，夏天高溫炎熱，水利局及高灘處管理的四處戲水園區已完成戲水設施整備工作，比照去年嚴格把關水質，讓民眾從陸上玩到水上，創造快樂的暑假回憶。
張修銘補充，海世界水樂園、陽光遊戲場水樂園及星際公園水樂園，從暑假期間7月1日至8月31日，除周二休園場地維護及整體清潔外，其餘時間每日開放。6月18至30日及9月1日至10月15日，期間為每周例假日及國定假日開放，噴水時間為每日上午10時至12時、下午3時至7時。
水利局表示，塭仔底濕地公園內戲水池噴水時間為6月18日至9月30日，6月及9月份僅每周例假日及國定假日開放，7月1日至8月31日為每周二至周日開放，逢周一設施及場地維護不開放使用，戲水池開放時的噴水時間從上午9時30分至下午6時30分，每半小時噴水10分鐘。
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