不禮讓行人 新北罰逾1.3萬件

為掃除台灣行人地獄惡名，新北加強取締汽機車不禮讓行人，今年統計至5月底開出1萬3952件、罰金達1674萬元，已超過去年整年度1萬3738件，光5月就開出3千多件罰單。交通大隊呼籲，車輛在路口需停等行人通行，維護行人安全。

去年新北市不禮讓行人開罰件數共1萬3738件、總罰金達1648萬元；非號誌化路口未停車再開有200件、罰金12萬元。而今年政府加強行人安全執法後，新北市今年至5月底，不禮讓行人已開罰1萬3952件、罰金達1674萬元；非號誌路口未停車也已經開出634件、罰金40萬元，兩種違規至今年5月皆已經開罰超過去年總件數。

依道交條例車輛不停讓一般行人，可處1200至3600元罰款，不停讓視障者則加重處罰2400至7200元；無號誌路口未遵守停車再開告示，處600至1800元；閃紅、黃燈路口未停車再開則處900至1800元。

新北市交通大隊長林泰裕表示，車輛不停讓行人已列為全國加強執法項目，呼籲汽機車在行經斑馬線時，需停等行人先行，並與行人保持3公尺以上距離；若與行人爭道將依法開罰，維護行人行的安全。

另外，基隆市今年1月推動「行人友善」政策，加強取締汽機車在不停讓行人違規，路口交通事故下降近兩成，市長謝國樑昨聽取市警局簡報成效時，建議可採單警執勤。市警局長張樹德說，6月5日起勤務警已降載，是否單警執勤會另行評估。

基隆1月20日到5月31日共取締4239件不禮讓行人違規，其中汽車1208件，機車3031件。這段期間路口發生86件行人交通事故，與去年同期105件相比，減少19件，降幅為18.1%。