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結構安全有疑慮 北投市場拆除重建

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北投市場多處結構受損，經鑑定有結構安全疑慮，市府將朝拆除重建辦理。記者林佳彣／攝影
北投市場多處結構受損，經鑑定有結構安全疑慮，市府將朝拆除重建辦理。記者林佳彣／攝影

台北市北投區唯一公有零售市場北投市場因建物老舊，市府啟動整修工程，市場處昨指出，去年發現多處結構受損，經鑑定有混凝土中性化與氯離子含量超標等結構安全疑慮，決定拆除重建，工期估4年，最快2028年完工，所須費用粗估53億。

北投行政中心2棟建物現有北投區公所、戶政所等8個合署單位，位在1、2樓北投市場因建物老舊，市府前年規畫整修主體市場並在鄰近闢建中繼市場，去年底廠商拆除發現樓板穿孔、鋼筋鏽蝕等多處結構受損，今年停工並經鑑定，北投市場因混凝土中性化深度不合格、氯離子含量超標、耐震強度不足等，市府將拆除重建。

議會財政建設委員會昨到北投中繼市場考察，議員陳賢蔚提及拆除重建首要問題，合署單位搬遷可能找不到合適地點，鍾佩玲直言合署單位何去何從最重要，陳重文建議地點選擇要便民，兩人認為應考量期間攤商與民眾需求，重視交通、停車等狀況。林延鳳對工程喊卡有履約疑慮，還有重建後攤位租用機制。

市場處回應，今年會取得拆照，北投行政中心合署單位已提報財政局媒合中繼辦公地點，且配合明年總統大選，若搬遷期程順利，可望提早動工拆除，工期估約4年，將重建為一棟地下5層、地上10層的新大樓，最快2028年完工。

至於交通、停車及攤位面積等問題，市場處將於19日舉辦攤商大會說明重建規畫，收集地方意見與攤商需求以納入考量，也將調查攤商的營業意願。

北投市場多處結構受損，包含樓板穿孔且大面積鋼筋鏽蝕。記者林佳彣／攝影
北投市場多處結構受損，包含樓板穿孔且大面積鋼筋鏽蝕。記者林佳彣／攝影

北投 鍾佩玲

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