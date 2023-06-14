聽新聞
test
0:00 / 0:00

國小附幼電磁波偏高 立委批1年未改

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
時代力量立委陳椒華昨在立法院舉行「附幼電磁波高出校園背景值40倍，電力改善拖1年沒進度」記者會，揭露台北市南港區某國小電磁波測值偏高。記者林銘翰／攝影
時代力量立委陳椒華昨在立法院舉行「附幼電磁波高出校園背景值40倍，電力改善拖1年沒進度」記者會，揭露台北市南港區某國小電磁波測值偏高。記者林銘翰／攝影

時代力量立委陳椒華昨指出，台北市南港區某國小附幼和部分教室電磁波測值偏高，呼籲教育部、台北市教育局盡速協助學校改善，維護幼兒及學童的健康，教育部國教署學安組專委邱秋嬋表示，該校校方有提出改善規畫，未來國教署一旦接到教育局的送審資料，就會在3天內啟動複審、1周內審查完畢，希望跟其他部會共同協助學校。

陳椒華說，接獲陳情後，去年3月、6月二度到校量測電磁波，多數環境皆超過4毫高斯，有些教室測到超過10毫高斯，為背景值的20至40倍，恐怕會提高發育中的孩子罹患白血病的風險。

陳椒華說，自己在去年就建議校方盡速包覆或遷移相關電力設施，降低電磁波對學生的影響，沒想到事隔1年竟然毫無進度，直到陳情人抱怨校方仍未啟動電力改善工程，才得知台北市教育局說校方未提出工程需求。

台灣電磁輻射公害防治協會主任粘麗玉質疑，孩子每天在學校約8小時，有的教室隔壁就是變電設施，而此設施與教室只有一牆之隔，教室更有學生座位與嫌惡設施距離很近，有的教室Wi-Fi接收器正好位於學生頭部等高，難道他們是把學童當成「天線寶寶」在吸收電磁波？

該國小校長回應，對於此案非常抱歉，校方很關心孩子的身心健康，所以在陳椒華辦公室辦理現勘後，他們就積極找技士來做改善計畫，希望立委盡量幫忙爭取經費，協助校方盡快改善。

北市教育局科長黃一正說，教育局在去年接到立委的現勘，學校確實有在評估改善，因為這是3到5年的改善計畫，牽涉到學校修建的優先順序，教育局會逐步討論，優先協助校方處理幼兒園的部分，可能在今年下半年，或者最慢明年就會改善。

教育局 教室 陳椒華

延伸閱讀

國小附幼電磁波測值偏高 北市教育局：邀環保局檢測中小學

北市某國小附幼電磁波測值偏高 挨批把學童當天線寶寶

背道雙北...基隆騎樓停車遭抗議 謝國樑：不完美但會檢討

立委質疑業者轉包套利水庫清淤費 水利署：已查辦

相關新聞

新中正橋工期展延 明年8月完工

銜接雙北、耗資22億的中正橋原定今年5月完工，但受到疫情及主體結構影響延期。立委林德福昨會勘後憂心完工遙遙無期，籲市府不...

環狀線南環段CF670A段動土 估8年完工

台北捷運環狀線南環段CF670A區段標（Y1、Y1A站）昨辦動土儀式，包含政大站、動物園站與2條隧道，總長約2.2公里，...

國小附幼電磁波偏高 立委批1年未改

時代力量立委陳椒華昨指出，台北市南港區某國小附幼和部分教室電磁波測值偏高，呼籲教育部、台北市教育局盡速協助學校改善，維護...

結構安全有疑慮 北投市場拆除重建

台北市北投區唯一公有零售市場北投市場因建物老舊，市府啟動整修工程，市場處昨指出，去年發現多處結構受損，經鑑定有混凝土中性...

不禮讓行人 新北罰逾1.3萬件

為掃除台灣行人地獄惡名，新北加強取締汽機車不禮讓行人，今年統計至5月底開出1萬3952件、罰金達1674萬元，已超過去年...

營造友善觀光環境 野柳地質公園設十國語言導覽指示

萬里區野柳地質公園近日有越來越多外國觀光客來台，光是一天就湧入了將近2000名的韓國客，為打造更友善的旅遊環境，野柳風景區除設立了韓語的路標外，更有中、英、日、法國、馬來西亞、越南、印尼等十國語言導覽指示，希望外國觀光客可以更加的認識台灣的地質風情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦