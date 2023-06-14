國小附幼電磁波偏高 立委批1年未改

時代力量立委陳椒華昨指出，台北市南港區某國小附幼和部分教室電磁波測值偏高，呼籲教育部、台北市教育局盡速協助學校改善，維護幼兒及學童的健康，教育部國教署學安組專委邱秋嬋表示，該校校方有提出改善規畫，未來國教署一旦接到教育局的送審資料，就會在3天內啟動複審、1周內審查完畢，希望跟其他部會共同協助學校。

陳椒華說，接獲陳情後，去年3月、6月二度到校量測電磁波，多數環境皆超過4毫高斯，有些教室測到超過10毫高斯，為背景值的20至40倍，恐怕會提高發育中的孩子罹患白血病的風險。

陳椒華說，自己在去年就建議校方盡速包覆或遷移相關電力設施，降低電磁波對學生的影響，沒想到事隔1年竟然毫無進度，直到陳情人抱怨校方仍未啟動電力改善工程，才得知台北市教育局說校方未提出工程需求。

台灣電磁輻射公害防治協會主任粘麗玉質疑，孩子每天在學校約8小時，有的教室隔壁就是變電設施，而此設施與教室只有一牆之隔，教室更有學生座位與嫌惡設施距離很近，有的教室Wi-Fi接收器正好位於學生頭部等高，難道他們是把學童當成「天線寶寶」在吸收電磁波？

該國小校長回應，對於此案非常抱歉，校方很關心孩子的身心健康，所以在陳椒華辦公室辦理現勘後，他們就積極找技士來做改善計畫，希望立委盡量幫忙爭取經費，協助校方盡快改善。

北市教育局科長黃一正說，教育局在去年接到立委的現勘，學校確實有在評估改善，因為這是3到5年的改善計畫，牽涉到學校修建的優先順序，教育局會逐步討論，優先協助校方處理幼兒園的部分，可能在今年下半年，或者最慢明年就會改善。