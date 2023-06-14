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環狀線南環段CF670A段動土 估8年完工

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北市長蔣萬安昨天出席南環段CF670A區段標開工期福典禮。聯合報系記者鍾維軒／攝影
台北市長蔣萬安昨天出席南環段CF670A區段標開工期福典禮。聯合報系記者鍾維軒／攝影

台北捷運環狀線南環段CF670A區段標（Y1、Y1A站）昨辦動土儀式，包含政大站、動物園站與2條隧道，總長約2.2公里，採地下化穿越景美溪與尖告山，總經費88億3809萬，預計8年後完工。台北市長蔣萬安指出，南環段全線通車後，由政大前往公館車程從35分鐘縮短為19分鐘、新北板橋區到動物園從50分鐘短至30分鐘。

工程位於複合地層，多岩盤且硬度高，加上路幅狹小及須穿越景美溪，施工風險與困難度高，歷經經4次公告招標、流標，終於在3月15日決標，昨動土儀式。

北市捷運局長鄭德發說，現在南環段與北環段正在做計畫修正與財務修正送中央審查，過去流標後歷經3年疫情，造價從1396億拉高到1750億，總計18個站點。

另外，從考試院站至大坪林站的CF670區段標（Y2A至Y6），現正鼓勵潛在廠商招標。鄭德發坦言，廠商考慮到各項工程風險，包括Y3、Y4經過木柵路一段路幅過小，施工要做連續壁，會影響2旁住戶，需要安置3個月才能回家住；安置費用應該由政府支出，這部分還會再與廠商協調、討論，把以前沒辦法做的事情趕快做好，力拚今年可以招標出去。

鄭德發提到，接下來環北段五股站已經進入評選，北市的社子島站也和潛在廠商談到尾聲，只要廠商董事會同意也有機會決標，希望這幾個關鍵標案盡快結束，接著送出財務修正計畫和計畫修正計畫，再回頭做士林站和穿過文間山到劍南路的2標案。

捷運局說，雙北環狀線分為第一階段、南環段、北環段與東環段4階段興建，地階段於2020年1月31日通車；東環段於今年3月29日獲行政院核定，目前正辦理細部設計作業。南、北環共分8個區段標及1個機電系統標，也正在招標興建中。

捷運環狀線 政大

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