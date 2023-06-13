萬人連署籲新北提升幼教環境 張維倩提案獲過半支持

新北市私幼餵藥案自爆發以來已逾一個月，案情至今仍撲朔迷離，除了藥品來源不清以外，家長亦控訴關鍵畫面疑遭刪除。新北市議員張維倩與新北市幼托社群召集人Leon共同發起「還給我們乾淨的幼兒園共同連署書」，發起短短3天已獲1萬2299份連署。

張維倩表示，在行政機關與司法機關各自獨立的情況之下，司法機關講求的是犯罪的偵查與量刑，而行政機關如新北市政府則應處理地方自治的法規與主管機關的管理層面，希望可以透過連署書達成六點訴求。

六點訴求包含「立法幼托機構全面上監視器並於雲端備份、幼兒園遭遇停業之幼兒轉園機制、立法建立幼兒園餵藥標準流程、改善園所內揭弊管道、加重加害者的行政罰（最重終身不聘用）、制定重大兒虐案件的緊急處理SOP。」

張維倩表示，她今天將1萬2299份連署結果向新北市議會進行提案，該提案獲過半數議員連署附議，除民進黨團全數議員附議以外，更有國民黨、無黨、民眾黨等部分議員共同連署。