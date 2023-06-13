快訊

林飛帆退出立委選舉 民進黨北市黨部點名「他」可參選

媒體人曝調解內幕不撤文 林智堅律師發聲明「追究法律責任」

青森縣知事將卸任 北市教育局：友誼會恆溫長存

中央社／ 台北13日電

有「蘋果知事」之稱、連任5屆的青森縣知事三村申吾即將在6月底卸任，他今天向台北市教育局湯志民請託要繼續維持雙方關係；湯志民說，台北與青森的關係將恆溫且長存。

台北市教育局今天在市府接待青森縣教育參訪團，這是三村申吾繼去年12月拜訪後，再度率領官員來台。

湯志民致詞表示，台北與青森的交流從三村申吾在民國107年來訪後，即便在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也不曾間斷過，不僅多次透過書信與視訊彼此聯繫，更在110年簽訂教育交流備忘錄（MOU）。

他指出，今年起，雙方將恢復實體交流，包含教育局將在7月前往青森縣進行校園工程創新考察，還有大安高工、士林高商分別會在10月及12月前往青森縣，青森弘前工業高校也預定在明年1月來大安高工拜訪。

湯志民說，從過去交流的紀錄跟三村申吾的熱情來看，可以知道雙方關係的友好，這份情誼不會因為三村申吾的卸任而中斷，而是會恆溫、長存。

隨後致詞的三村申吾先以中文表示，「謝謝」，這是他在28日卸任前最後一次來訪，非常高興也非常感動，他在20年的知事任期中，與台灣各地32所學校建立起關係，深刻感受到台日友好。

三村申吾指出，在雙方互相交流過程中，台灣學生看見了青森學生的快樂，青森學生則學到了台灣學生的認真，如今隨著COVID-19疫情結束，他要最後一次拜託教育局，繼續維持這段美好的關係，「我愛台灣，非常愛台灣」。

青森 教育局 湯志民

延伸閱讀

淨零轉型與神同行 北市首座創能儲能示範宮廟誕生

亞斯伯格師控校長職場霸凌 申訴成立卻未復職？教育局曝原因

神明也要淨零轉型 北市屈原宮首座創能儲能示範宮廟

北市老舊旅館改建潮來了 合法旅館3年減少41家

相關新聞

變幫柯文哲造勢？ 蔣萬安紀錄片發表會 吳黃馬郝柯蔣齊聚

台北市長蔣萬安今邀請歷屆前市長出席觀影「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片，主持人介紹前市長柯文哲時，還聊到柯準備2024...

感謝警察 蔣萬安頒40金吾獎、9模範警察

台北市警察局今天下午舉行警察節暨第31屆金吾獎頒獎典禮活動，市長蔣萬安主持及頒獎表揚「金吾獎」得獎人員及「模範警察」楷模...

新北五股居民收「基地台撤出」通知 互相走告：要斷網了

網路是現代民眾生活必備品，民眾手機訊號強度需依靠電信業者布建的基地台。近期有五股區民眾反映訊號差，甚至有人已一兩個月收不...

見證北市百年歷史 歷任市長出席欣賞紀錄片

台北市立文獻館今天舉辦《世紀擘畫：1920年以來的臺北市長》紀錄片發表會，邀請歷任台北市長出席，除了現任市長蔣萬安、歷屆...

悠遊卡興櫃下令徹查後 蔣萬安柯文哲首同台兩人互動少

台北市長蔣萬安今天邀請歷屆前市長出席觀影「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片，柯文哲到場時，除有民眾黨子弟兵議員...

原僅整修卻遇海砂問題且耐震不足 北投市場將拆除重建

台北市北投區唯一公有零售市場北投市場因建物老舊，市府啟動整修工程，去年發現多處結構受損，經鑑定有混凝土中性化與氯離子含量...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦