青森縣知事將卸任 北市教育局：友誼會恆溫長存

有「蘋果知事」之稱、連任5屆的青森縣知事三村申吾即將在6月底卸任，他今天向台北市教育局長湯志民請託要繼續維持雙方關係；湯志民說，台北與青森的關係將恆溫且長存。

台北市教育局今天在市府接待青森縣教育參訪團，這是三村申吾繼去年12月拜訪後，再度率領官員來台。

湯志民致詞表示，台北與青森的交流從三村申吾在民國107年來訪後，即便在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也不曾間斷過，不僅多次透過書信與視訊彼此聯繫，更在110年簽訂教育交流備忘錄（MOU）。

他指出，今年起，雙方將恢復實體交流，包含教育局將在7月前往青森縣進行校園工程創新考察，還有大安高工、士林高商分別會在10月及12月前往青森縣，青森弘前工業高校也預定在明年1月來大安高工拜訪。

湯志民說，從過去交流的紀錄跟三村申吾的熱情來看，可以知道雙方關係的友好，這份情誼不會因為三村申吾的卸任而中斷，而是會恆溫、長存。

隨後致詞的三村申吾先以中文表示，「謝謝」，這是他在28日卸任前最後一次來訪，非常高興也非常感動，他在20年的知事任期中，與台灣各地32所學校建立起關係，深刻感受到台日友好。

三村申吾指出，在雙方互相交流過程中，台灣學生看見了青森學生的快樂，青森學生則學到了台灣學生的認真，如今隨著COVID-19疫情結束，他要最後一次拜託教育局，繼續維持這段美好的關係，「我愛台灣，非常愛台灣」。