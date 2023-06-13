見證北市百年歷史 歷任市長出席欣賞紀錄片

台北市立文獻館今天舉辦《世紀擘畫：1920年以來的臺北市長》紀錄片發表會，邀請歷任台北市長出席，除了現任市長蔣萬安、歷屆市長吳伯雄、黃大洲、馬英九、郝龍斌、柯文哲等人均受邀出席，幾人共同觀賞紀錄片精華，並在台上分享過去政績與北市發展，包含捷運動工、基隆河截彎取直等。

文化局指出，紀錄片從當代角度呈現1920年設市以來歷任市長的建設與事蹟，透過影像記錄不同時期的台北，包含城市交通動脈、公車聯營票價制度、信義計畫與市政中心規劃、第一條捷運動工到六線齊發、現今12行政區劃等政策，藉由影片呈現，創造珍貴的共同記憶。

吳伯雄表示，市政是一棒接一棒完成的，市民大道開工典禮是他主持，但將近90%工程是黃大洲完成的，到了落成典禮又換了一個市長，他也回憶，當時台北市沒有捷運，很多建設都在蓋，馬路上有3分之一變成工地，經歷交通黑暗期；黃大洲也分享，談到市政建設，不能不提基隆河截彎取直，讓內湖、南港原本氾濫278公頃土地，變成住宅區，很可惜影片中也沒有提到；不過主持人說明，完整版影片應該有剪進去。

馬英九說，在他任內也推行多項政策，包含5條捷運通車、發行悠遊卡、蓋了4座運動中心等，唯一遺憾是大巨蛋到現在還沒完工，希望蔣萬安任內能夠完成；郝龍斌表示，台北市長真的不好做，有最有水準的議員在監督，市民的要求也很高，為了讓北市成為台灣領導城市，他任內積極推動一年一捷運、Ubike、1999市民熱線等。

柯文哲也說，紀錄片紀錄台北市過去100年發展，2014年他以政治素人身份參選，他始終相信，政治的核心是執行力，任內台北市很多改變，包括推動東西區門戶計畫，更重要是政治價值理念，要留下什麼樣台灣給下一代，所以他也相當重視財政紀律。

蔣萬安說，台北市歷史超過百年，今天短短17分鐘的紀錄片精華版，是介紹歷任市長擘畫的藍圖願景，也緊緊相扣每一位在台北市生活打拚、奮鬥安身立命的每一個人的生命歷程、生活軌跡，他以現任市長身分謝謝所有人的遠見與付出。

文化局也提醒，為讓民眾可以透過紀錄片回顧認識北市歷任首長的風格事蹟，文獻館將16日至19日，共4天，於華山園區光點華山電影館A TWO影廳，舉辦4場中文、2場英文的完整版紀錄片放映會，提供民眾報名免費入場。