北市百年風華紀錄片 蔣萬安感謝歷任市長貢獻
台北市立文獻館今舉辦「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片發表會，受邀歷任市長除了陳水扁因行程衝突沒到以外都齊聚，見證紀錄片中的北市發展百年風華。
「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片發表會今天在光點華山電影館登場，受邀歷任市長除了陳水扁因有專訪未能出席、祝福發表會圓滿成功，吳伯雄、黃大洲、馬英九、郝龍斌、柯文哲及現任的蔣萬安齊聚一堂，一同觀看17分鐘精華版並發表心得。
吳伯雄跟黃大洲憶當年時皆表示，沒有捷運、馬路上1/3的地方都是工地，真的是交通黑暗期，市政建設常常「半半施工」，意即先挖一半、一半通行、半夜施工等，回憶講都講不完。
馬英九則說，他首次當選市長的晚上歡聲雷動，對競選團隊來說任務已完成，「只有我笑不出來，因為我還要幹4年，最後幹了8年」，並拜託蔣萬安盡快完成大巨蛋。
郝龍斌則說，台北市長真的不好做，因為有最有水準的議員監督、市民的要求也很高，最重要的是要有「成功不必在我的心態」，一棒接一棒。
柯文哲則表示，北市百年發展中也包含他執政的8年，覺得非常榮幸，台灣是一個成功的故事，台北是一個光榮的城市。
蔣萬安致詞時則一一點名歷任市長的貢獻，北市有今天都感謝歷任市長，而紀錄片跟每一個在台北打拚的人的生命歷程緊緊相扣，他要以現任市長身分代表所有市民，謝謝歷任市長的遠見跟付出，以及堅守崗位的市府 人員，還有市民的鞭策、建議、參與，一起讓台北變得更美好。
文獻館表示，紀錄片從當代角度呈現1920年設市以來歷任市長的建設與事蹟，藉由敘述城市交通動脈、公車聯營票價制度、信義計畫與市政中心規劃、首條捷運動工乃至6線齊發、12行政區劃等政策推行歷程，呈現北市百年風華。
文獻館將於16日至19日共計4天，於光點華山電影館舉辦4場中文、2場英文的完整版紀錄片放映會，報名免費入場，每場放映會提供133個席位。
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