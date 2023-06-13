悠遊卡興櫃下令徹查後 蔣萬安柯文哲首同台兩人互動少

台北市長蔣萬安今天邀請歷屆前市長出席觀影「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片，柯文哲到場時，除有民眾黨子弟兵議員相陪，主持人介紹柯還聊到準備2024「聽說若選上，連法務部長都選好了...」，對於蔣萬安邀歷任市長包括柯文哲暢談政績，遭質疑怎在幫柯文哲造勢？蔣受訪回應，這一部紀錄片是柯市府時期由文化局規畫的紀錄片，這是非常單純。

柯文哲今天出席紀錄片發表會沒安排受訪，到場前媒體也堵問柯，是否覺得這場紀錄片發表會有在幫忙造勢市長任內政績？柯文哲則笑而未答。

由於今天也是前市長柯文哲卸任前火速悠遊卡公司興櫃，蔣萬安下令徹查後兩人首度會面，媒體也問蔣萬安是否有跟柯文哲提悠遊卡興櫃一事？蔣萬安表示，剛剛沒有機會。