瑞芳吉安里髒亂點綠美化成功 夏季向日葵盛開好美

夏天到了，也是許多花卉盛開的季節，瑞芳區吉安里這幾年將里內髒亂點逐步改善，讓大街小巷都有綠美化的成果，夏季可以看到的向日葵花，在吉安里也看得到，里長謝永昌和里民用心經營，讓路過民眾都盛讚不已。

時序進入夏天，也是春暖花開的日子，在吉安里的一隅，就可以看到，黃澄澄的向日葵正盛開著，里長說，這裡原本是閒置地，經過整理並種植向日葵，如今看來成效不錯，除了讓環境美化，又能欣賞到美麗的花朵，看了心情都好起來。

吉安里里長謝永昌說，當了里長這麼多年，環境的整潔一直都是努力的目標，因此每年也參加環保局舉辦的里環境認證，來激勵志工和居民一起來維護改造自己的家園，每到夏季就最適合種植花草來美化環境。

民眾陳小姐也說，活動中心外牆也可以發現一片綠牆，種植許多蜜源植物，因此也吸引許多蝴蝶和蜜蜂飛到這裡聚集，形成一幅美麗的畫面，相當賞心悅目。