北市顧問陳國君傳被侯友宜挖角 蔣萬安稱沒辭職

北市顧問陳國君傳被國民黨總統參選人、新北市長侯友宜挖角，台北市長蔣萬安今天表示「沒有辭職」，早上還一起開市政會議；而若陳國君求去，蔣萬安回「我會再跟他聊一聊」。

蔣萬安今天出席「世紀擘畫－1920年以來的台北市長」紀錄片放映會，會後接受媒體聯訪時被問及陳國君傳出被挖角一事，以及陳國君是否已提辭職。

蔣萬安說「沒有辭職」，早上都還一起參加市政會議，明天也還有很多會議要開；媒體追問若陳國君有意加入侯陣營會怎麼做，蔣萬安回「我會再跟他聊一聊」。

此外，由於柯文哲也有出席放映會，而日前蔣萬安與柯文哲才就悠遊卡公司登錄興櫃一事相互交鋒，蔣萬安也被問到有沒有跟柯文哲提起此事，蔣萬安說「沒有，剛才沒有機會」。

另外，新北市幼兒園疑餵藥案風波延燒中，侯友宜下午臨時改變行程，主動表達願列席報告並接受質詢。蔣萬安被問及若事情在北市、議會要求列席的話會不會同意。

蔣萬安說，議會若有決議安排專案報告，市府都會遵照，例如這會期就有2次專案報告，議會各黨團討論、排定專案報告題目後，市府就是做好準備到議會做報告。

另方面，名嘴朱學恒遭控強摟強吻台北市議員鍾沛君，蔣萬安說有打電話給鍾沛君加油打氣，也欽佩她的勇氣。

蔣萬安表示，性騷擾受害者要舉證非常困難，未來市府與人事處相關單位將研擬如何精進相關機制，確保申訴管道暢通，且審議過程公平公正，希望還給所有性騷擾受害者一個公道。