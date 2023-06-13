英國奶奶開心成台灣人 內政部長林右昌頒永久居留證

新北市淡水老街上的英國奶奶餐廳，老闆娘冉庭恩Amy是從英國來的台灣媳婦，因是英國籍的關係，每3年都要重新辦理居留證，因愛上臺灣這塊土地，申請永久居留權。內政部長林右昌來到淡水老街的餐廳，將外僑永久居留證交到冉廷恩Amy的手上，讓她成為台灣人，冉庭恩Amy相當開心。

AMY19歲那年於英國林肯餐飲學院以第一名優異成績畢業，為了愛遠嫁來臺14年，婚後與先生鄧子翼一開始在臺灣路邊開啟小餐車，101年於淡水開設臺灣第一間傳統英式料理「英國奶奶」餐廳，現在更拓展到臺北市信義區開設分店。

內政部長林右昌會同移民署署長鐘景琨，來到淡水老街的餐廳當中，親手將外僑永久居留證交到冉廷恩Amy的手上，讓她成為台灣人，現場部長與Amy更一起動手製作英國傳統美食蘇格蘭炸蛋及經典司康。

冉庭恩AMY講著一口流利的中文表示，臺灣氣候宜人，人民友善，愛上臺灣這塊土地，能拿到永久居留證實在太開心了。

部長林右昌表示，外僑永久居留證為永久有效，以後不需每3年前往移民署服務站辦理居留證延期，現在修法後，只要最近5年，每年在台居住「平均」滿183天即可，更加便利新住民，現在有1990 外國人生活專線，可即時獲得政府的服務及了解相關措施，讓整體環境更友善，營造臺灣成為友善國際生活環境，吸引世界各國優秀人才來臺工作及生活。