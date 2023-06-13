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違規者當心！ 汐止警交通大執法保障用路人安全
為維護行人通行安全，汐止警分局除5月起配合內政部警政署規劃執行「全國擴大取締路口不停讓行人執法專案」外，6月更針對車輛、行人違規高發路段（口）及民眾經常檢舉違規地點持續實施路口不停讓行人執法專案。從5月起至今(6月13日)汐止警分局共取締交通違規3021件，有效保障用路人安全。
汐止警分局經統計，於全國大執法專案中，5月起至今(6月13日)共取締交通違規3021件，其中取締「車輛不停讓行人」144件、「人行道違規停車」87件、「行人違規」139件及「移動式道路障礙」32件；取締總件數較去年同期增加179%。
汐止警分局表示，將針對路口不停讓行人等違規項目，於各重點路口持續強力執法，並透過臉書宣導，呼籲用路人切勿心存僥倖，貪圖一時之便，影響自己荷包及其他用路人的行車秩序與安全，亦同時將收到罰單。請用路人相互禮讓，共創安全的交通環境。
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