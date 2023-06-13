違規者當心！ 汐止警交通大執法保障用路人安全

2023新北市鼓藝節以「鼓動創藝」為主題，6月18日最終場將巡迴至三芝區淺水灣芝蘭公園演出。除鼓藝表演，三芝區公所規劃「鼓藝市集」邀請在地團隊、社區及學校共同參與，民眾在欣賞鼓藝表演之餘，還可以逛市集、手作DIY、品嚐美食及青春山海線的在地特色農產品，並欣賞夕陽餘暉下的絕美夕照，讓遊人連流忘返。

2023-06-13 21:27