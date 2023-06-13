快訊

買預售屋完工後逾兩年轉售「遭課35%稅」 持有期間要這樣算

張齡予兒確診高燒 病況變化劇烈「一度四肢發紫」急住院

營造友善觀光環境 野柳地質公園設十國語言導覽指示

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區野柳地質公園設立了韓語的路標外，更有中、英、日、法國、馬來西亞、越南、印尼等十國語言導覽指示。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區野柳地質公園設立了韓語的路標外，更有中、英、日、法國、馬來西亞、越南、印尼等十國語言導覽指示。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區野柳地質公園近日有越來越多外國觀光客來台，光是一天就湧入了將近2000名的韓國客，為打造更友善的旅遊環境，野柳風景區除設立了韓語的路標外，更有中、英、日、法國、馬來西亞、越南、印尼等十國語言導覽指示，希望外國觀光客可以更加的認識台灣的地質風情。

野柳地質公園總經理湯錦惠指出，近期光是韓國客就佔了野柳地質公園的總來客數的25%，迎接許多的外國遊客到來，最怕的就是看不懂指標，還有導覽內容與園區介紹影片也很重要，為了不要讓外國客到來僅僅只是走馬看花，野柳地質公園超貼心規劃了十國語言的導覽指示，讓外國客能夠深入的認識各項地質特色。

十國語言包含了中、英、日、韓、法國、馬來西亞、越南、印尼等國家，除了美麗的海岸風景讓外國客留下深刻印象，野柳地質公園也要打造對各國遊客都友善的觀光旅遊環境，讓不論來自何處的遊客都有賓至如歸的感受。

馬來西亞 野柳 語言

延伸閱讀

越南缺電嚴重 中國時隔7年重啟對越送電

「華燈初上」紅到越南 製作人戴天易受矚目談跨國合作

千人護送金山二媽到野柳 展現地方信仰熱情活力

全台唯一潮退古禮祭典 千人護送金山二媽回野柳媽祖洞

相關新聞

萬人連署籲新北提升幼教環境 張維倩提案獲過半支持

新北市私幼餵藥案自爆發以來已逾一個月，案情至今仍撲朔迷離，除了藥品來源不清以外，家長亦控訴關鍵畫面疑遭刪除。新北市議員張...

變幫柯文哲造勢？ 蔣萬安紀錄片發表會 吳黃馬郝柯蔣齊聚

台北市長蔣萬安今邀請歷屆前市長出席觀影「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片，主持人介紹前市長柯文哲時，還聊到柯準備2024...

感謝警察 蔣萬安頒40金吾獎、9模範警察

台北市警察局今天下午舉行警察節暨第31屆金吾獎頒獎典禮活動，市長蔣萬安主持及頒獎表揚「金吾獎」得獎人員及「模範警察」楷模...

新北五股居民收「基地台撤出」通知 互相走告：要斷網了

網路是現代民眾生活必備品，民眾手機訊號強度需依靠電信業者布建的基地台。近期有五股區民眾反映訊號差，甚至有人已一兩個月收不...

營造友善觀光環境 野柳地質公園設十國語言導覽指示

萬里區野柳地質公園近日有越來越多外國觀光客來台，光是一天就湧入了將近2000名的韓國客，為打造更友善的旅遊環境，野柳風景區除設立了韓語的路標外，更有中、英、日、法國、馬來西亞、越南、印尼等十國語言導覽指示，希望外國觀光客可以更加的認識台灣的地質風情。

新北鼓藝節最終場在三芝淺水灣 邀民眾聽鼓聲看夕照

2023新北市鼓藝節以「鼓動創藝」為主題，6月18日最終場將巡迴至三芝區淺水灣芝蘭公園演出。除鼓藝表演，三芝區公所規劃「鼓藝市集」邀請在地團隊、社區及學校共同參與，民眾在欣賞鼓藝表演之餘，還可以逛市集、手作DIY、品嚐美食及青春山海線的在地特色農產品，並欣賞夕陽餘暉下的絕美夕照，讓遊人連流忘返。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦