營造友善觀光環境 野柳地質公園設十國語言導覽指示

萬里區野柳地質公園近日有越來越多外國觀光客來台，光是一天就湧入了將近2000名的韓國客，為打造更友善的旅遊環境，野柳風景區除設立了韓語的路標外，更有中、英、日、法國、馬來西亞、越南、印尼等十國語言導覽指示，希望外國觀光客可以更加的認識台灣的地質風情。

野柳地質公園總經理湯錦惠指出，近期光是韓國客就佔了野柳地質公園的總來客數的25%，迎接許多的外國遊客到來，最怕的就是看不懂指標，還有導覽內容與園區介紹影片也很重要，為了不要讓外國客到來僅僅只是走馬看花，野柳地質公園超貼心規劃了十國語言的導覽指示，讓外國客能夠深入的認識各項地質特色。

十國語言包含了中、英、日、韓、法國、馬來西亞、越南、印尼等國家，除了美麗的海岸風景讓外國客留下深刻印象，野柳地質公園也要打造對各國遊客都友善的觀光旅遊環境，讓不論來自何處的遊客都有賓至如歸的感受。