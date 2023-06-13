新北鼓藝節最終場在三芝淺水灣 邀民眾聽鼓聲看夕照

2023新北市鼓藝節以「鼓動創藝」為主題，6月18日最終場將巡迴至三芝區淺水灣芝蘭公園演出。除鼓藝表演，三芝區公所規劃「鼓藝市集」邀請在地團隊、社區及學校共同參與，民眾在欣賞鼓藝表演之餘，還可以逛市集、手作DIY、品嚐美食及青春山海線的在地特色農產品，並欣賞夕陽餘暉下的絕美夕照，讓遊人連流忘返。

三芝區長賴小萍表示，三芝藝術能量豐沛匯聚各類優秀表演人才，本次特別向新北市文化局推薦在地的藝文團隊，包括音樂家阮丹青及獲得臺灣原創流行音樂大獎的沐妮悠帶來非洲鼓、伊朗達夫鼓、印度塔布拉鼓和原住民鼓演出，還有三芝國中大鼓隊等，在今年新北市鼓藝節的活動中表演。

2023新北市鼓藝節三芝場活動，將在6月18日下午3點開始，當天「鼓藝市集」攤位及文創DIY體驗於4點半開始發放體驗券，民眾手機搜尋「三芝區公所粉絲團」臉書後按下追蹤即可獲得50元抵用券1張，持券可至現場配合店家兌換等值商品。民眾也可以到各文創攤位領取限量免費DIY體驗券，區長邀請大小朋友一起製作「手工戲偶」、「文創紙雕藝術」及「生活絹印」感受最貼近三芝的藝文風情。