原僅整修卻遇海砂問題且耐震不足 北投市場將拆除重建

台北市北投區唯一公有零售市場北投市場因建物老舊，市府啟動整修工程，去年發現多處結構受損，經鑑定有混凝土中性化與氯離子含量超標等結構安全疑慮，預估2026年拆除重建，工期4年，所須費用粗估53億元。台北市議會今前往市政考察，北市市場處表示，北投行政中心合署單位配合市場重建搬遷，市府將協助媒合中繼處。

北投行政中心2棟建物陸續於1982年與1986年完工，現有北投區公所、戶政事務所、稅捐稽徵處等8個合署單位。北投市場位在大樓1、2樓，因建物老舊，市府前年規劃整修主體市場，並在鄰近大豐公園闢建中繼市場，整修工程預計明年6月完工。

市場處表示，廠商去年12月拆除主體市場時，發現樓板穿孔或破損、鋼筋鏽蝕等多處結構受損，今年2月土木技師公會會勘並建議全棟結構做詳評鑑定，整修工程3月停工，5月鑑定報告出爐，北投市場的混凝土中性化深度不合格、氯離子含量超標、耐震強度不足等因，建議拆除重建。

台北市議會財政建設委員會今到北投中繼市場考察，多名議員關心拆除重建的因應作為如合署單位搬遷時程，以及中繼市場設備使用、攤商配套措施、周邊交通等問題。

議員陳賢蔚指出，北投市場拆除重建的首要問題，是合署單位搬遷可能找不到合適地點，市府也應說明相關期程規畫。鍾佩玲直言合署單位何去何從最重要，陳重文建議地點選擇要便民，兩人認為應考量期間攤商與民眾需求，重視交通、停車等狀況。林延鳳則對工程喊卡有履約疑慮，以及重建後的攤位租用機制。

市場處回應，北投市場後續將朝拆除重建辦理，今年會取得拆照，北投行政中心合署單位已提報財政局媒合中繼辦公地點，會考量更為便民的洽公地點，且配合明年總統大選，預計明年搬遷完畢，2026年動工拆除，將重建為一棟地下5層、地上10層的新大樓，工期估約4年、2029年完工。