新北不禮讓行人罰單1千6百萬元 至五月底罰單數已超越去年一整年

政府為掃除台灣行人地獄惡名，加強執法汽機車不禮讓行人，據統計新北市今年五月就開出3千多件罰單，較去年同期增加兩千多件，今年統計至五月底已開出1萬3952件，已超過去年整年度1萬3738件。交通大隊呼籲，車輛在路口需停等行人通行，維護行人安全。

近來台灣發生多起行人行走斑馬線時，遭左轉汽車撞擊致死，或遭汽機車直接撞上，讓台灣掛上行人地獄的惡名，政府為加強行人安全，除硬體上將斑馬線設置於庇護島內，警方也針對汽機車不禮讓行人加強執法。

去年新北市不禮讓行人開罰件數共1萬3738件、總罰金達1674萬1648萬5600元，非號誌化路口未停車再開開罰200件，總罰金12萬3千元。而今年政府加強行人安全執法後，新北市今年至五月底，不禮讓行人已開罰1萬3952件、罰金達1674萬2400元，非號誌路口未停車也已經開出634件、罰金40萬1700元，兩種違規至今年五月皆已經開罰超過去年總數。

依道交條例車輛不停讓一般行人，可處1200至3600元罰款、不停讓視障者則加重處罰2400至7200元。無號誌路口未遵守停車再開告示，處600至1800元、閃紅、黃燈路口未停車再開則處900至1800元。