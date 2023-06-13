快訊

獨／陳綺貞撕破臉哭了！前員工狂列5點揭真實面貌

遭名嘴朱凱翔性騷 女議員「不接受道歉」2小時後掛急診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北不禮讓行人罰單1千6百萬元 至五月底罰單數已超越去年一整年

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
依道交條例車輛不停讓一般行人，可處1200至3600元罰款、不停讓視障者則加重處罰2400至7200元。圖／新北市交通大隊提供
依道交條例車輛不停讓一般行人，可處1200至3600元罰款、不停讓視障者則加重處罰2400至7200元。圖／新北市交通大隊提供

政府為掃除台灣行人地獄惡名，加強執法汽機車不禮讓行人，據統計新北市今年五月就開出3千多件罰單，較去年同期增加兩千多件，今年統計至五月底已開出1萬3952件，已超過去年整年度1萬3738件。交通大隊呼籲，車輛在路口需停等行人通行，維護行人安全。

近來台灣發生多起行人行走斑馬線時，遭左轉汽車撞擊致死，或遭汽機車直接撞上，讓台灣掛上行人地獄的惡名，政府為加強行人安全，除硬體上將斑馬線設置於庇護島內，警方也針對汽機車不禮讓行人加強執法。

去年新北市不禮讓行人開罰件數共1萬3738件、總罰金達1674萬1648萬5600元，非號誌化路口未停車再開開罰200件，總罰金12萬3千元。而今年政府加強行人安全執法後，新北市今年至五月底，不禮讓行人已開罰1萬3952件、罰金達1674萬2400元，非號誌路口未停車也已經開出634件、罰金40萬1700元，兩種違規至今年五月皆已經開罰超過去年總數。

依道交條例車輛不停讓一般行人，可處1200至3600元罰款、不停讓視障者則加重處罰2400至7200元。無號誌路口未遵守停車再開告示，處600至1800元、閃紅、黃燈路口未停車再開則處900至1800元。

新北市交通大隊長林泰裕表示，車輛不停讓行人已列為全國加強執法項目，呼籲汽機車在行經斑馬線時，需停等行人先行，並與行人保持三公尺以上距離。若與行人爭道將依法開罰，維護行人行的安全。

車輛不停讓行人今年統計至五月底已開出1萬3952件，已超過去年整年度1萬3738件。圖／新北市交通大隊提供
車輛不停讓行人今年統計至五月底已開出1萬3952件，已超過去年整年度1萬3738件。圖／新北市交通大隊提供

行人地獄

延伸閱讀

新北幼兒園餵藥案引發關注 邱臣遠籲政府儘速釐清

洗刷行人地獄惡名 桃園分署專案執行未禮讓行人

新北又見走斑馬線遭撞 男涉無照騎車闖紅燈肇事

影／誰錯？北巿婦人走斑馬線旁黃網線 沒看路撞上駛來計程車

相關新聞

變幫柯文哲造勢？ 蔣萬安紀錄片發表會 吳黃馬郝柯蔣齊聚

台北市長蔣萬安今邀請歷屆前市長出席觀影「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片，主持人介紹前市長柯文哲時，還聊到柯準備2024...

感謝警察 蔣萬安頒40金吾獎、9模範警察

台北市警察局今天下午舉行警察節暨第31屆金吾獎頒獎典禮活動，市長蔣萬安主持及頒獎表揚「金吾獎」得獎人員及「模範警察」楷模...

新北五股居民收「基地台撤出」通知 互相走告：要斷網了

網路是現代民眾生活必備品，民眾手機訊號強度需依靠電信業者布建的基地台。近期有五股區民眾反映訊號差，甚至有人已一兩個月收不...

悠遊卡興櫃下令徹查後 蔣萬安柯文哲首同台兩人互動少

台北市長蔣萬安今天邀請歷屆前市長出席觀影「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片，柯文哲到場時，除有民眾黨子弟兵議員...

原僅整修卻遇海砂問題且耐震不足 北投市場將拆除重建

台北市北投區唯一公有零售市場北投市場因建物老舊，市府啟動整修工程，去年發現多處結構受損，經鑑定有混凝土中性化與氯離子含量...

新北不禮讓行人罰單1千6百萬元 至五月底罰單數已超越去年一整年

政府為掃除台灣行人地獄惡名，加強執法汽機車不禮讓行人，據統計新北市今年五月就開出3千多件罰單，較去年同期增加兩千多件，今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦