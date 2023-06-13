北投市場海砂問題及耐震不合格 估113年拆除重建

北市府整修北投市場發現建物結構嚴重受損等狀況，北市府今天表示，北投市場大樓因氯離子含量超標、耐震結構不合格等問題，估明年3月拆除重建，將協助市場內公務單位搬遷。

台北市議會財政建設委員會今天上午視察北投市場，多名議員關心因市場被判定為海砂屋的後續處理狀況，以及市場大樓內有其他單位進駐若要拆除大樓如何協助相關單位搬遷。

民進黨北市議員陳賢蔚指出，北投市場若要拆除重建，最大問題是協助原大樓內的相關單位搬遷，若要搬遷可能會找不到地點，北市府應說清楚後續規劃改建時程及內容。

民進黨北市議員鍾佩玲、國民黨北市議員陳重文認為，北投市場大樓若要改建，應考慮攤商及民眾需求，北市府應協助相關單位找中繼地點，且要評估地點是否便民及租金等狀況。

依北市府資料顯示，北投市場在去年12月進行整修工程時發現有多處結構受損，今年2月由土木技師公會會勘後建議應詳細評鑑全棟結構，今年3月間申報整修工程停工。

資料顯示，北投市場大樓分A、B棟，分別在民國71年、75年完工，大樓內共有8個單位入駐，包含北投區公所及戶政事務所、稅捐稽徵處、北投就業服務站等單位，北投市場位於大樓的1至2樓，北投市場改建原因包含內部有多處樓板穿孔及大面積鋼筋鏽蝕等狀況。

台北市市場處表示，北投市場經鑑定後包含有氯離子超標、耐震結構不合格等狀況，將規劃拆除重建，若大樓內相關單位搬遷順利，估明年3月動工拆除，重建期評估約4年，最快117年完工，重建費約新台幣60億元。

市場處指出，北投市場大樓內相關單位搬遷事宜，例如中央機關，已找到中繼處；為配合明年總統大選選務工作，規劃北投區公所是最後搬離單位，時間為明年2月；北市府其他相關單位則會陸續搬遷。