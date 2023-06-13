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神明也要淨零轉型 北市屈原宮首座創能儲能示範宮廟

中央社／ 台北13日電

北市環保局表示，北投區洲美里屈原宮設置可撓式太陽能板，結合儲能設施及節能措施，能用電自發，也成為北市首座創能儲能示範宮廟。

環保局新聞稿指出，北投區洲美里辦公處、屈原宮管理委員會與民間廠商合作，於洲美里屈原宮設置厚度僅0.3公分可撓式太陽能板，結合儲能設施及節能措施，達到用電自發、降低對市電的依賴。

環保局表示，屈原宮成為北市首座創能儲能示範宮廟不僅減碳，也節省電費支出，提供北市宗教場所淨零轉型的參考。

環保局說明，以往一般規格0.4kWh太陽能板單片約重18公斤、厚度2.4公分，本次屈原宮旁龍舟屋示範可撓式太陽能板厚度僅0.3公分，不僅重量輕，且可彎曲，使安裝更加簡便。

環保局說，目前龍舟屋共設置4.8kWh太陽能板，搭配15kW儲能系統，今年6月5日至9日實際發電量達96度。

環保局說，未來將增加設置規模達8kWh，並透過智慧化供電系統，使屈原宮及文史館用電達到自發自用自足，經廠商評估屈原宮及文史館創能、儲能、節能設置成本，約為該宮廟2年半的電費支出；另外，透過綠能發電，相當每年可減少2.4萬公斤二氧化碳排放。

環保局表示，今年首度推出「住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助對象為北市轄內房屋所有權人或社區管委會，每案補助額最高達建置總經費49%，依不同方案，社區每案最高可獲得新台幣600萬元補助，住宅每案則最高為100萬元，申請期間自即日起至8月31日或經費用完為止，歡迎民眾、社區踴躍申請。

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