捷運環狀線南環段 CF670A區段標開工盼克困難

捷運環狀線南環段CF670A區段標今舉行開工動土典禮，此處地層複雜、銜接道路狹小，還需穿越景美溪等，施工難度高。台北市長蔣萬安盼克服難關、縮短木柵與新北移動時間。

蔣萬安今出席南環段CF670A區段標開工動土典禮，致詞時表示，南環段全線通車後，由政大校園生活圈前往公館商圈，搭車時間可由35分鐘縮短為19分鐘，省時近一半；由大坪林站至動物園可由30分鐘縮減至12分鐘；由板橋站前往動物園可由50分鐘縮減至30分鐘，相信可創造更多商機。

蔣萬安並指示，政大附近周邊道路路幅狹窄，加上動物園假日遊客眾多，施工單位務必要做好地面交通的疏導，儘量避免工區路段造成車流壅塞外，也要與沿線民眾維持良好互動。

台北捷運工程局第二區工程處說明，南環段CF670A區段標全長2.2公里，沿線共設2座地下車站（Y01站-Y1A站）及2段潛盾隧道，2座地下車站分別設置於捷運文湖線動物園站旁及政治大學原莊敬宿舍外舍區範圍內。

二工處指出，本段工程位於複合地層，多岩盤且硬度高，且Y1A站附近銜接道路狹小，將採用國內首見複合地層柵狀擋土排樁工法施作，另外隧道有3處急彎段，以及須穿越景美溪，施工困難度與風險高，捷運工程團隊將會設法一一克服。

捷運局強調，南環段日後完工全線通車後，將大幅縮短木柵與新北地區間移動時間，提供新北市新店、中和、板橋等區的遊客便利抵達動物園，也增加政大校園生活圈對外聯通方式。

捷運局說明，首都環狀線橫跨雙北，全線分為第一階段、南環段、北環段和東環段4段興建，第一階段已於2020年1月31日通車；目前招標興建中的環狀線第二階段南、北環共分為8個土建區段標及1個機電系統標；東環段則於今年3月29日已獲行政院正式核定，目前正辦理細部設計作業等相關程序。