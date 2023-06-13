1920年以來的臺北市長紀錄片發表 蔣萬安等市長出席

臺北市立文獻館為記錄臺北市城市發展歷史，自110年1月開始進行相關文史調查，並後續委託專業團隊拍攝紀錄影片，於111年底完成拍攝作業，透過史料蒐集及影像訪談、紀錄等，聚焦歷任臺北市長推動臺北城市政策及發展歷程，呈現臺北市自1920年設市之後，長達一個世紀的發展與變革，並邀請專家學者協助審查，歷經兩年的時間，於去(111)年底完成《世紀擘畫：1920年以來的臺北市長》記錄片，並正式透過政府出版品通路出版發行。

臺北市立文獻館於6月13日舉辦的紀錄片發表會，邀請了歷任臺北市長及參與審查、協助資料蒐集及文獻提供之貴賓出席觀賞，歷任臺北市長中除前總統陳水扁因正進行國史館口述歷史專訪不克出席外，前總統府資政吳伯雄、前市長黄大洲、前總統馬英九、前市長郝龍斌、前市長柯文哲等歷任市長及蔣萬安市長均出席與會，並邀請歷任市長發表觀賞感想及市政擘畫的心路程。同時文獻館將於6月16日至6月19日於光點華山電辦免費的影片放映會，邀請市民共同瞭解臺北今昔過往。