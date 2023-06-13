變幫柯文哲造勢？ 蔣萬安紀錄片發表會 吳黃馬郝柯蔣齊聚

台北市長蔣萬安今邀請歷屆前市長出席觀影「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片，主持人介紹前市長柯文哲時，還聊到柯準備2024「聽說若選上，連法務部長都選好了...」，由於整場活動幾乎歷任市長到齊，外界質疑，新北市長侯友宜身陷幼兒園風暴，蔣邀歷任市長包括柯文哲，是否變幫柯造勢？蔣會前被堵訪無回應，柯則猛笑，但沒回答。

北市府文化局製作的「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片，完整敘述台北市從1920至2022年百年來城市領導者的擘畫建設，呈現日治時期市尹及市長、光復後省轄市長、升格後院轄市長，以及民選直轄市長的施政歷程，共記錄保存了29位北市長的珍貴史料；本片同時運用市長口述及學者訪談，呈現多元角度觀點。

今天紀錄片發表會，除了台北市長蔣萬安外，包括前市長吳伯雄、黃大洲、馬英九、郝龍斌、柯文哲等前均出席觀影，前市長陳水扁則是正接受國史館專訪卸任總統口述歷史回憶錄，故未出席，但仍表達祝福發表會圓滿成功。

「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片，是由北市立文獻館記錄北市發展史，聚焦於引領城市發展的歷任北市長，委由專業團隊執導，並邀請中研院臺灣史研究所許雪姬所長、續修北市志總纂黃秀政教授、世新大學新聞系劉新白教授擔任審查，共同完成紀錄片，期望透過影像述說歷任臺北市政擘畫者的施政事蹟與從政風格。