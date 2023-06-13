南環段Y1、Y1A動工 考試院站至大坪林站可望今年標出

台北捷運環狀線南環段CF670A區段標今進行開工動土儀式，範圍為動物園站與政大站，總長約2.2公里，採地下化，因穿越景美溪與尖告山，總經費88億3809萬，預計8年後完工。另外，從考試院站至大坪林站的CF670區段標，北市捷運局長鄭德發說，正鼓勵潛在廠商招標，因工程風險大、路幅小，會與廠商協商分擔施工後住戶的安置費用，希望今年可以招標出去。

南環段CF670A包含政大站、動物園站與2條隧道。台北市長蔣萬安致詞時指出，南環段全線通車後，由政大前往公館車程從35分鐘縮短為19分鐘、板橋到動物園從50分鐘短至30分鐘。捷運局說，工程位於複合地層，多岩盤且硬度高，加上路幅狹小及須穿越景美溪，施工風險與困難度高，歷經經4次公告招標、流標，終於在3月15日決標，今進行動土儀式。

鄭德發受訪時表示，現在南環段與北環段正在做計畫修正與財務修正送中央審查，過去流標後歷經3年Covid-19疫情，造價從1396億拉高到1750億，總計18個站點。CF670區段標，是從考試院站到大坪林站（Y2A至Y6），現正鼓勵潛在廠商招標。

鄭德發坦言，廠商考慮到各項工程風險，包括Y3、Y4經過木柵路一段路幅過小，施工要做連續壁，會影響2旁住戶，需要安置3個月才能回家住；鄭德發認為，安置費用應由政府支出，這部分還會再與廠商協調、討論，把以前沒辦法做的事情趕快做好，力拚今年可以招標出去。

鄭德發提到，接下來環北段五股站已經進入評選，而台北市的社子島站也和潛在廠商談到尾聲，只要廠商董事會同意也有機會決標，希望這幾個關鍵標案盡快結束，接著送出財務修正計畫和計畫修正計畫，再回頭做士林站和穿過文尖山到劍南路的2標案。