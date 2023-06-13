快訊

性平風暴扛不住 林飛帆下午將宣布退選立委

猴痘新增16例本土 首例兒童個案用口服藥後已出院

發錢啦！「1縣市」首發端午禮金 符合資格爽領5000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南環段Y1、Y1A動工 考試院站至大坪林站可望今年標出

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席南環段CF670A區段標開工期福典禮。記者鍾維軒／攝影
台北市長蔣萬安今天出席南環段CF670A區段標開工期福典禮。記者鍾維軒／攝影

台北捷運環狀線南環段CF670A區段標今進行開工動土儀式，範圍為動物園站與政大站，總長約2.2公里，採地下化，因穿越景美溪與尖告山，總經費88億3809萬，預計8年後完工。另外，從考試院站至大坪林站的CF670區段標，北市捷運局長鄭德發說，正鼓勵潛在廠商招標，因工程風險大、路幅小，會與廠商協商分擔施工後住戶的安置費用，希望今年可以招標出去。

南環段CF670A包含政大站、動物園站與2條隧道。台北市長蔣萬安致詞時指出，南環段全線通車後，由政大前往公館車程從35分鐘縮短為19分鐘、板橋到動物園從50分鐘短至30分鐘。捷運局說，工程位於複合地層，多岩盤且硬度高，加上路幅狹小及須穿越景美溪，施工風險與困難度高，歷經經4次公告招標、流標，終於在3月15日決標，今進行動土儀式。

鄭德發受訪時表示，現在南環段與北環段正在做計畫修正與財務修正送中央審查，過去流標後歷經3年Covid-19疫情，造價從1396億拉高到1750億，總計18個站點。CF670區段標，是從考試院站到大坪林站（Y2A至Y6），現正鼓勵潛在廠商招標。

鄭德發坦言，廠商考慮到各項工程風險，包括Y3、Y4經過木柵路一段路幅過小，施工要做連續壁，會影響2旁住戶，需要安置3個月才能回家住；鄭德發認為，安置費用應由政府支出，這部分還會再與廠商協調、討論，把以前沒辦法做的事情趕快做好，力拚今年可以招標出去。

鄭德發提到，接下來環北段五股站已經進入評選，而台北市的社子島站也和潛在廠商談到尾聲，只要廠商董事會同意也有機會決標，希望這幾個關鍵標案盡快結束，接著送出財務修正計畫和計畫修正計畫，再回頭做士林站和穿過文尖山到劍南路的2標案。

捷運局說明，雙北環狀線分為第一階段、南環段、北環段與東環段4階段興建，地階段於2020年1月31日通車；東環段於今年3月29日獲行政院核定，目前正辦理細部設計作業。南、北環共分8個區段標及1個機電系統標，也正在招標興建中。

台北市長蔣萬安今天出席南環段CF670A區段標開工期福典禮。記者鍾維軒／攝影
台北市長蔣萬安今天出席南環段CF670A區段標開工期福典禮。記者鍾維軒／攝影
Y1動物園站地下車站渲染圖。圖／北市捷運局提供
Y1動物園站地下車站渲染圖。圖／北市捷運局提供

捷運環狀線

延伸閱讀

把妹教學可舌吻摸奶？政大法律生到案說明被函辦

環狀線南環段今開工 蔣萬安：提升文山區便捷與發展

法律系生遭控開賣淫公司媒介性交易 驚動政大：已展開調查

政大演講答非所問挨批「侯侯GPT」 劉和然：外界建議侯友宜放開做自己

相關新聞

新北五股居民收「基地台撤出」通知 互相走告：要斷網了

網路是現代民眾生活必備品，民眾手機訊號強度需依靠電信業者布建的基地台。近期有五股區民眾反映訊號差，甚至有人已一兩個月收不...

南環段Y1、Y1A動工 考試院站至大坪林站可望今年標出

台北捷運環狀線南環段CF670A區段標今進行開工動土儀式，範圍為動物園站與政大站，總長約2.2公里，採地下化，因穿越景美...

新中正橋工程展延400多天 北市新工處：明年8月完工

銜接雙北的中正橋原本預計在今年5月完工，但受到疫情及主體結構影響，並未如期完工。立委林德福要求，地方很關心施工進度，不要...

為警好！侯友宜治安會報宣布兩項新政策

新北市長侯友宜今在6月份治安會報會中頒獎表揚模範及有功警察，另也宣布增加新北市警察健康檢查預算及研擬增補、修編預算員額的...

環狀線南環段今開工 蔣萬安：提升文山區便捷與發展

環狀線南環段CF670A區段標工程今（13）日開工動土，台北市長蔣萬安致詞時表示，南環段第一個開工的土建區段標工程，意義...

物價飆災民旅館費1600元不合時宜 北市修正上調日2千元

台北市信義區先前發生「天坑」事件，造成多戶居民短期內無家可歸，不過有議員發現「台北市災害臨時短期安置旅館標準作業程序」已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦