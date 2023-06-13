物價飆災民旅館費1600元不合時宜 北市修正上調日2千元

台北市信義區先前發生「天坑」事件，造成多戶居民短期內無家可歸，不過有議員發現「台北市災害臨時短期安置旅館標準作業程序」已7年未修訂，災民每日旅館安置費上限1600元，最多7日，早已不符物價上漲速度，今天議會民政委員會確定修改為旅館安置費每人每日提高為2000元，安置天數提高為14天。

台北市議員秦慧珠今天在民政委員會提案，「台北市災害臨時短期安置旅館標準作業程序」，已經不合時宜，應予以修正。

民政局表示，信義區「天坑」受災戶已在8天後，都回到自己的住家，後續房屋補強和補償部份，業主也承諾會負起責任。根據行政院主計總處規定國內出差旅費報支要點，已從2016年的1600元調漲為2000元，因此經評估後，決議將台北市災害臨時短期安置旅館標準作業程序中的安置費同步調整為2000元。