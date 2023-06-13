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北市首座創能儲能示範宮廟 屈原宮引光創電拚淨零轉型

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北投區洲美里屈原宮為北市首座創能儲能示範宮廟。圖／台北市環保局提供
北投區洲美里屈原宮為北市首座創能儲能示範宮廟。圖／台北市環保局提供

北市推動淨零轉型，北投地方響應政策在洲美里屈原宮龍舟屋設置可撓式太陽能板，結合儲能與節能措施，盼達減碳兼具省電好處，屈原宮也是全市首座創能儲能示範宮廟，日前已在台北市國際龍舟錦標賽龍舟點睛暨祭江大典公開亮相，作為北市宗教場所淨零轉型的參考。

洲美里辦公處、屈原宮管理委員會與民間廠商合作，今年在屈原宮設置可撓式太陽能板。環保局說明，一般規格0.4kWh太陽能板單片約重18公斤、厚度2.4公分，屈原宮旁龍舟屋示範可撓式太陽能板僅0.3公分厚，重量輕且可彎曲，使安裝更加簡便。

環保局指出，龍舟屋共設置4.8kWh太陽能版，搭配15kW儲能系統，6月5日中午12點至9日12點實際發電量達96度。未來將加設規模達8kWh，並透過智慧化供電系統，使屈原宮及文史館用電達到自發自用自足。

環保局說，經廠商評估屈原宮及文史館的創能、儲能、節能設置成本，約為該宮廟2.5年的電費支出，此外透過綠能發電相當每年可減少2.4萬公斤二氧化碳排放

環保局表示，屈原宮位在北投士林科技園區內，其創能、儲能的設置創北市宮廟淨零轉型的先河，更加速園區成為北市淨零排放示範區的目標。除宮廟主動拚創能儲能淨零轉型，環保局今年首度推出「住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助對象為北市轄內房屋所有權人或社區管委會，補助金額最高600萬元。

可撓式太陽能板設置在屈原宮龍舟屋屋頂。圖／台北市環保局提供
可撓式太陽能板設置在屈原宮龍舟屋屋頂。圖／台北市環保局提供

北市 北投 碳排放

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