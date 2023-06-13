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校園廁所異味 新北拚納管改善

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北高中以下學校共290所，市府規畫159校做汙水接管工程，解決校園廁所異味及環境衛生問題，目前剩42所計畫3年內完成。但其中131校未納入規畫，師生反映上課時有惡臭味及蚊蟲飛舞影響上課，有的低窪地區校園還會因汙水倒灌淹水，甚至被迫停課。水利局說，會持續布建汙水管網，讓未接管的學校陸續納管。

水利局目前規畫布建管線學校有159校，並已完成117校接管，學校汙水納管率為73.58%；其餘未完成接管的42校，將分4年完成，去年補助10校、今年補助11校、明年補助11校、後年補助10校做納管工程。

部分學校在低窪地區，又在老城區，硬體設施老舊，一到夏天臭氣四溢，遇雨水屎尿外流，師生都受不了，希望市府早日協助解決。

水利局表示，學校汙水若納管後，原化糞池廢除即可消除周邊逸散臭味，校園環境衛生得以改善。若未汙水納管，恐因汙水汙染水溝及化糞池老化而有臭味，且化糞池須抽水肥，也造成校園臭味發生及維護管理不易問題。無法納管主要是主幹管布置困難，延伸幹管也就更難布建。

另外，有關校園淹水情況，水利局雨水下水道工程科解釋，如新北高中、三重正義國小等地本身屬於老城區的低窪地區，路面下管線已滿，要透過與校園合作打造透保水校園，解決區內淹水問題；目前已無前瞻預算再建透保水校園，但仍規畫與汐止青山國小合作打造透保水校園，解決周遭淹水問題。

新北市議員李倩萍認為，水利局力推市內汙水接管，也要求民間公寓大廈要配合，反而學校等公家機關都沒先做好，歷經10年倡議，政策推行實在牛步，很多校園孩童甚至因異味不敢在學校上廁所；偏鄉的校園想接管也沒有外管可接，整體比率仍低，市府應該加速布建並兼顧偏鄉。

水利局 淹水

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