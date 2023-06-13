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癌末靠運動走過10年 24抗癌鬥士 明天勇闖玉山

聯合報／ 記者洪子凱╱台北報導
康泰基金會、台灣抗癌協會舉辦「不倒勇士，勇闖玉山」記者會，明將帶24位抗癌鬥士勇闖玉山。記者洪子凱／攝影
康泰基金會、台灣抗癌協會舉辦「不倒勇士，勇闖玉山」記者會，明將帶24位抗癌鬥士勇闖玉山。記者洪子凱／攝影

台北市議員李彥秀、王欣儀等人昨天與康泰基金會、台灣抗癌協會舉辦「不倒勇士，勇闖玉山」記者會，24名抗癌鬥士將於14日攀爬玉山，所有人高呼口號「運動抗癌，癌症不來」，希望民眾一定要抱持運動習慣，避免癌症找上門。

癌友葉小姐表示，10年前她被診斷乳癌末期，醫生告訴她生命僅剩1年，當下整個人幾乎崩塌，不想和人說話，只想把自己關起來，直到半年後因緣際會遇到康泰基金會，幫助她走了出來，開始與姐妹們一起爬山、運動，學著健康飲食，心情漸漸開朗走過了10年，去年她首次登上玉山，證明只要堅持，就會有奇蹟。

康泰基金會理事長陳秀華說，自己罹癌11年，當初也是四處尋找仙丹妙藥，最後發現運動就是最好的治療，她與朋友每天一起爬山，吸收森林芬多精，一路上說說笑笑，更是最好「話療」；台灣抗癌協會理事長吳興傳表示，每年都舉辦玉山圓夢活動，鼓勵大家「罹癌並不可怕，可怕是失去對生命意志力」。

市議員李彥秀表示，她2年前生了一場大病，改變對生命的看法，過去她在立法院也長期推動補助，減輕抗癌患者負擔，未來也要推動商業保險加強不足之處。

台北市共有1082家院所提供5癌篩檢，衛生局鼓勵符合資格民眾定期檢查，30日前完成還可參加台北通健康服務活動，兌換悠遊卡加值金100元。

抗癌 運動 玉山

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