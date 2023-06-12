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總質詢結束了 蔣萬安：直球對決解決市民關切問題

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安結束所有質詢後表示，他上任到現在170天，始終戰戰兢兢、秉持直球對決，解決市民關切問題。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安結束所有質詢後表示，他上任到現在170天，始終戰戰兢兢、秉持直球對決，解決市民關切問題。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安第一次議會9天總質詢今天告一段落，蔣萬安結束所有質詢後表示，他上任到現在170天，始終戰戰兢兢、以直球對決解決市民關切問題，他也期許市府團隊是一個服務型政府，一切施政以民為本，讓市政推動，不僅是鋼筋水泥，還有暖心貼心的人情傳遞。

不過對於蔣萬安第一個會期表現，民進黨議員林延鳳表示，蔣萬安首次會期備詢毫無亮點，對市政掌握欠佳，必須大量仰賴局處長「咬耳朵」、「護駕」，未展現大家長該有的決斷與魄力。民眾黨團總召黃瀞瑩也表示，蔣萬安對市政細節不是很了解，包含社宅、長照政策、重大工程興建等，必須更深入了解，才能讓市民看到施政決心。

不過國民黨議員秦慧珠認為，以第一個會期來說，蔣萬安表現很不錯，但她也發現，面對一些意識形態問題，如雙城論壇，蔣萬安有時會按耐不住情緒，容易跟議員有比較激烈言語交流，需要再注意。

蔣萬安說，台北市身為首善之都，據今年3月國際知名統計網站調查，全球424座主要城市，台北市排名第4，台北市已具備國際大城市條件，他舉行人地獄為例，將建構人本友善行人交通環境；一上任也到內湖實際了解交通，規畫短中長計畫，力拚捷運東環段兩年動工，會持續滾動檢討。

另外，台北市超過30年以上房子比例超過7成，他也要求市府推動都市更新要化被動為主動，推動7599專案、都更五箭，提高民眾參與都市更新意願；至於球迷關心大巨蛋，安全絕對是市府最優先考量；至於氣候變遷挑戰，台北市將推動1200基北北桃月票，優化大眾運輸服務，努力將綠運輸比例從60%提升至70%。

蔣表示，他希望讓在台北市生活的每一個人，都可以實現自我，與台北共榮、共好、共享美好。

議長戴錫欽也說，這個會期9天總質詢，一共有18組議員、針對各項市政提出301項議題，非常贊同市長蔣萬安用正面態度看待這次總質詢，這也是蔣秉持新民意、就職後的總質詢，大家都能認真看待、非虛應了事，是好的開始。

蔣萬安 議員

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