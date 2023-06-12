上任首次市政總質詢落幕 蔣萬安盼成服務型政府

台北市長蔣萬安上任後首次議會市政總質詢今天落幕，他指出，市府團隊上任170天始終戰戰兢兢，以直球對決的積極態度解決市政問題，期許成為「服務型政府」。

台北市議會第14屆第1次定期大會的市政總質詢今天是最後1天，議長戴錫欽總結指出，歷時9天市政總質詢告一段落，共計18組議員提出301項市政議題，包括性平、少子女化、高齡化、都更危老、一級機構組織調整及大巨蛋等在內，提供台北市政府相關建議、虛心檢討。

蔣萬安隨後表示，台北市身為首善之都，又是百年大城，有深厚的文化底蘊、前瞻的城市規劃與建設，根據國際知名統計網站RankingRoyals今年3月公布的安全城市調查，北市在全球424個城市中排第4名，可見已具備國際大城的條件。

他說，奠基在此優良基礎上，市府團隊上任至今170天始終戰戰兢兢，且以直球對決的積極態度解決市民關切市政問題，例如成立府級專案小組以改善「行人地獄」，建構人本友善的行人空間。

針對各界關心的內湖交通問題，他指出，規劃短、中、長期多元方案，新闢2條內科快線，力拚捷運東環段2年內動工，將持續滾動式調整，逐步紓緩內湖交通問題。

蔣萬安提到，台灣位處地震帶上，建築物的防震安全及施工品質是他關心議題，尤其北市屋齡逾30年比例達7成以上，要求相關局處要化被動為主動，推動公辦都更7599、都更5箭方案，提高民眾參與都更意願及加速推動老屋重建。

他說，各界關心的大巨蛋，安全絕對是最優先考量，啟用前會完成相關審查，務必提供民眾安全場館。

面對未來嚴峻氣候變遷挑戰，蔣萬安表示，北市以2050淨零碳排為重要目標，所以推動基北北桃1200月票，優化大眾運輸工具服務，努力將綠運輸使用率從60%提升至70%，展現推動永續城市決心。

因應北市邁入少子女化、高齡化的挑戰，他指出，提出催生、助養、好住及長照政策，並成立人口對策委員會研擬長期計畫，北市5月底人口已回升至250萬人。

蔣萬安指出，從幼兒生養到長輩照護、從道路鋪面到交通便捷、從住宅都更到永續發展，他期許北市府團隊是「服務型政府」，一切施政都要以民為本，讓市政推動不只是鋼筋水泥，還有暖心貼心的人情傳遞。

他說，感謝議員精闢建議與監督，市府團隊會虛心檢討，針對不足之處修正調整，讓政策規劃更為完備，希望與大家一起努力，打造台北成為一個更加安全舒適、友善宜居的城市。