全台都吃得到綠竹筍 新北與24間餐廳合作推創意料理

新北市政府今舉辦新北筍王爭霸戰，由16區90位農友角逐新北筍王頭銜，經評選冠軍由新店區綠竹筍栽培達人張慶隆奪得，張說家裡種植綠竹筍已達40餘年，自身少用機械及化學方式除草，細心栽培耕耘。今年適逢綠竹筍評鑑第10年，新北也與全台24家知名餐廳合作，讓外縣市民眾也能品嚐最當季的綠竹筍。

新北市是全國綠竹筍最大產區，產地超過全市一半以上的行政區，尤以五股、三峽及八里為大宗，是新北市重要的綠金產業。新北市府為促進產業發展，先後辦理區級及市級評鑑比賽，參賽農友將當天採收的鮮筍送至會場，經過外觀、色澤、柔嫩度及糖度等一系列項目嚴格評比後，最高分者獲得筍王稱號。

今年共有16區90位農友參賽角逐新北筍王頭銜，經評審委員評選後，冠軍由新店區綠竹筍栽培達人張慶隆奪得，也獲選美筍王，張慶隆說家裡四代務農，種植綠竹筍經歷已達40餘年，自身少用機械、化學方式除草，用心耕耘栽培，並依自身經歷隨時調整栽培。

此外，綠竹筍評鑑邁入第10年，綠竹筍與台北遠東香格里拉館外餐廳望月樓、台北JR東日本大飯店及饗食天堂、果然匯蔬食宴、真珠台灣佳味等，橫跨全台共24家餐廳合作，開發粵菜、日式、台式及蔬食等創意筍餐，其中望月樓主打有歷史典故的「哈密瓜竹筍煲螺頭湯」、JR東日本強打「燒麻婆和牛&綠竹筍」、真珠推出「煙燻豆皮炒綠竹筍」等。