雙溪十穀養生薑花粽飄香 吳月圓做出媽媽的味道

雙溪區的注腳雙溪工作室近幾年發掘雙溪在地好食材，隨著端午節將至，也和在地小農和廚藝師吳月圓合作推出十穀養生薑花粽，粽葉是雙溪都可見的野薑花葉，餡料則是採用小農種出的段木香菇，山藥等有機友善食材，可說是十足充滿雙溪味的健康粽，也有吳月圓對於媽媽的想念。

端午節就要到了，應景的食物不外乎就是粽子，近年來養生觀念逐漸盛行，因此也有主打健康養生的肉粽，位在雙溪的注腳雙溪工作室就和在地小農推出十穀養生薑花粽，以在地特有的野薑花葉為粽葉，加熱後還有陣陣的粽葉香。

這款十穀養生薑花粽，裏頭的餡料更是不馬虎，選用在地小農種植的段木香菇還有山藥等等友善食材，這也是廚藝師吳月圓對於媽媽的想念，所發想的薑花粽，一推出頗受好評，好吃又健康。

廚藝師吳月圓說，自己的母親以前就是把雙溪新鮮摘採的野薑花挑到汐止去賣，賣不完的花，就地供俸土地公廟，而賣出去的花錢，就拿回雙溪到各廟宇添香油錢，母親對於家鄉的無私付出，也讓她更珍惜家鄉的自然資源，除了十穀養生薑花粽，也會繼續努力開發美味素食。