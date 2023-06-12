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雙溪十穀養生薑花粽飄香 吳月圓做出媽媽的味道

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
注腳雙溪工作室和在地小農和廚藝師吳月圓合作推出十穀養生薑花粽，可說是十足充滿雙溪味的健康粽。 圖／觀天下有線電視提供
注腳雙溪工作室和在地小農和廚藝師吳月圓合作推出十穀養生薑花粽，可說是十足充滿雙溪味的健康粽。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區的注腳雙溪工作室近幾年發掘雙溪在地好食材，隨著端午節將至，也和在地小農和廚藝師吳月圓合作推出十穀養生薑花粽，粽葉是雙溪都可見的野薑花葉，餡料則是採用小農種出的段木香菇，山藥等有機友善食材，可說是十足充滿雙溪味的健康粽，也有吳月圓對於媽媽的想念。

端午節就要到了，應景的食物不外乎就是粽子，近年來養生觀念逐漸盛行，因此也有主打健康養生的肉粽，位在雙溪的注腳雙溪工作室就和在地小農推出十穀養生薑花粽，以在地特有的野薑花葉為粽葉，加熱後還有陣陣的粽葉香。

這款十穀養生薑花粽，裏頭的餡料更是不馬虎，選用在地小農種植的段木香菇還有山藥等等友善食材，這也是廚藝師吳月圓對於媽媽的想念，所發想的薑花粽，一推出頗受好評，好吃又健康。

廚藝師吳月圓說，自己的母親以前就是把雙溪新鮮摘採的野薑花挑到汐止去賣，賣不完的花，就地供俸土地公廟，而賣出去的花錢，就拿回雙溪到各廟宇添香油錢，母親對於家鄉的無私付出，也讓她更珍惜家鄉的自然資源，除了十穀養生薑花粽，也會繼續努力開發美味素食。

香菇 端午節

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