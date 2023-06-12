瑞芳老人會共餐有成 觀天下有線捐加菜金響應

瑞芳區老人會銀髮俱樂部共餐已行之有年，每周一在第一市場三樓就是老人會的銀髮共餐據點，為了回饋地方也關心地方長者，觀天下有線電視公司於今(12)日捐贈加菜金給瑞芳區老人會，希望以一點棉薄之力，讓共餐可以長久，菜色也繼續豐富下去。

每個星期一是瑞芳區老人會的銀髮共餐日，廚房志工一早就忙進忙出，因為全都由志工親自料理，所以長者吃得健康營養，都由志工們來把關，一個平常不過的共餐日，因為有地方企業觀天下有線電視公司到訪並贊助共餐經費，讓今天共餐日感覺更加溫馨。

瑞芳區老人會理事長黃茂峻說，感謝觀天下有線電視公司，取之於社會，用之於社會，關心地方的長者，贊助加菜金讓長者都非常開心，未來也會好好運用這筆加菜金，讓長者在飲食上更無虞。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，很高興今天來參加瑞芳區老人會共餐活動，並且代表觀天下公司贊助共餐經費，預祝活動圓滿成功，也希望讓長者共餐可以吃得豐盛又營養，來參與的長者都可以開開心心的樂活身心。