淡水首座機車考照練習場月底啟用 民眾可安全練習

淡海輕軌沙崙站旁邊的停車場用地，經新北市議員鄭宇恩透過新北市交通局等單位爭取一座機車考照練習場地，面積七百多平方公尺，包括夜間照明設備，地面標線比照正式考場規模，目前預定6月底前開放使用，開放時間從每天上午9點至晚上9點，歡迎想考機車駕照民眾，在場內安全的練習。

一般民眾要考取機車駕照都會找場地來練習，而過去在淡水都沒有一處正式的機車考照練習場地，為此新北市議員鄭宇恩爭取，透過新北市交通局等單位，在淡水區輕軌藍海線沙崙站旁，也就是淡海路上的這一塊公有地上，設置一座機車考照練習場地，日前議員也與市府交通局等單位前往完工後的細部會勘。

新北市議員鄭宇恩表示，這一座機車考照練習場地，是為地方民眾爭取許久的設施，然而近幾年，機車路考試題做了不少修正，想要順利通過，就要不斷的練習。為了爭取在淡水設置機車考照練習場，和交通局會勘過好多地方，去年終於找到了在輕軌沙崙站旁邊的這塊停車場用地，除了規劃沙崙拖吊場遷移的空間之外，也規劃了一座機車考照練習場。

這一座機車考照練習場大約有七百多平方公尺，包括了夜間照明設備，非常齊全，當中以地面標線為主要參考，比照正式考場規模，機車考照有8道試題項目，包括了直線平衡駕駛、斑馬紋行人穿越道線、交叉路口二段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開、鐵路平交道等一應俱全，而這一座場地未來還會加設考照試題內容的告示牌，而機車考照練習場也將在6月底前開放使用，開放時間從每天上午9點至晚上9點，歡迎想考機車駕照的鄉親們，在場內安全的練習。