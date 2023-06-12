淡水銀髮卡拉OK大賽好熱鬧 長者盛裝登場有歌星架勢

新北市淡水區公所於上週六（10）日舉辦「淡水銀髮俱樂部據點歌唱比賽」，在淡水區公所八樓大禮堂盛大開唱，由淡水區各里推選出實力堅強的代表長者，共有27位銀髮長者盛裝參賽，不僅是台上唱的歌聲令人陶醉，具有歌星架勢，台下親友團更是熱情為參賽者來加油。

台上歌唱表演精彩，台下掌聲如雷，但這些參加歌唱比賽的可都是銀髮長輩，新北市淡水區公所，在上週六舉辦「淡水銀髮俱樂部據點歌唱比賽」，包括紅樹林有線電視、淡水國民運動中心協助辦理，在淡水區公所八樓大禮堂盛大開唱，由淡水區各里推選出實力堅強的代表長者，共有27位銀髮長者參賽，不僅是台上唱的歌聲令人陶醉，台下親友團更是熱情為參賽者來加油。

淡水區長巫宗仁表示，這次比賽都是由淡水區各里銀髮俱樂部長輩所推選出來的歌唱好手，雖然說是比賽每一位參賽者都是表現最好的歌唱長輩，都給予最大的鼓勵與支持，而這次比賽更邀請到，知名歌手康雷及張鴻二位老師擔任評選，最後選出前三名，分別是第一名新春里的叢小燕、第二名北投里的陳昭蓉以及第三名義山里的楊金樹，而為此新北市社會局副局長也到場共襄盛舉，肯定這場活動，所帶給長者的歡樂與自信心。

新北市政府社會局副局長許秀能表示，新北市推廣銀髮俱樂部達1178處，而淡水區就有43處，在俱樂部當中有許多長輩都很愛唱歌，而唱歌也是很好的運動，因此看到淡水區公所舉辦這麼成功的比賽未來也會考慮推展到新北市舉辦更大規模的晉級賽

區長巫宗仁指出，淡水文化底蘊渾厚，愛唱歌的人都愛集結在淡水，尤其是淡水銀髮長者，在精彩的人生歷練下，本次比賽每一位都是歌喉出眾，都具有歌星架勢，有情感飽滿唱出細膩動人的歌曲、也有精心打扮聲情並茂的演繹歌曲。這些長者們平常都喜歡在銀髮俱樂部據點演唱卡拉OK，淡水公所特別集結各里淡水愛唱歌的長者，前來公所互相切磋，彼此交流，淡水是適合長者居住的宜居城市，希望大家為生活增添樂趣，在淡水唱出動人的歌聲。