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端午送愛心 汐止善琴慈惠堂包粽子5千顆助弱勢

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止善琴慈惠堂師兄師姐們齊心協力包愛心粽，每年5千顆，完全免費捐贈給國小、家扶及公所來幫助弱勢家庭以及弱勢小朋友。 圖／觀天下有線電視提供
汐止善琴慈惠堂師兄師姐們齊心協力包愛心粽，每年5千顆，完全免費捐贈給國小、家扶及公所來幫助弱勢家庭以及弱勢小朋友。 圖／觀天下有線電視提供

汐止善琴慈惠堂今(12)日上午師兄師姐們聚集在一起包愛心粽，已經連續12年不中斷，每年端午節前，大家都一起齊心協力包愛心粽，每年5千顆，完全免費捐贈給國小、家扶及公所來幫助弱勢家庭以及弱勢小朋友，讓他們感受到社會的關懷。

汐止善琴慈惠堂堂主陳雪嬌表示，今年是第12年舉辦，12年來每年都包5千顆愛心粽，只送不賣，主要就是要行善，之前也捐過三台救護車，不為名利，只是甘願受、願意做，無怨無悔。

新北市議員周雅玲表示，善琴慈惠堂數十年如一日，每年端午節前都預先包肉粽分送給弱勢家庭或是中低收入戶，這一兩天現場看到很多師兄姐在備料，所有準備都是師兄師姐合力完成，相信受捐助者吃到愛心粽一定吃在嘴裡、甜在心裡。

年年都包愛心粽，而且用料絕不手軟，要用最好的材料包出最好吃的粽子，就是希望能把愛心送給更多的人，大家一起關懷弱勢，讓社會充滿溫暖。

愛心 汐止

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