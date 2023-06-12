汐止白匏湖從看守所變運動休閒生態園區 賴品妤感觸多

行政院長陳建仁今到新北市汐止區，視察「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」，立委賴品妤說，這塊土地原是法務部興建看守所預定地，居⺠反彈。歷經30年不確定感，樂見行政院推新的開發方案。她會持續監督政府提升汐止整體發展，並讓社宅永續營運。

賴品妤表示，2021年10月間，她與立委沈發惠促成法務部終止看守所計畫。新計畫將興建1200戶社宅、2.85公頃戶外運動設施、0.55公頃的室內多功能運動中心、寵物友善開放空間，以及獨棟社福設施、兩條聯外道路及串連捷運廣場的人行及自行車道。

賴品妤說，汐止學校棒球校隊很有潛力，但汐止沒有完善場地，許多家長、老師陳情建置簡易棒球場。感謝行政院從善如流，將她要求的運動園區、市議員張錦豪建議的「寵物友善空間」納入。希望藉此為汐止的移居環境、居住權益及友善育兒等工程，向前邁出一小步。