聽新聞
test
0:00 / 0:00
汐止白匏湖從看守所變運動休閒生態園區 賴品妤感觸多
行政院長陳建仁今到新北市汐止區，視察「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」，立委賴品妤說，這塊土地原是法務部興建看守所預定地，居⺠反彈。歷經30年不確定感，樂見行政院推新的開發方案。她會持續監督政府提升汐止整體發展，並讓社宅永續營運。
賴品妤表示，2021年10月間，她與立委沈發惠促成法務部終止看守所計畫。新計畫將興建1200戶社宅、2.85公頃戶外運動設施、0.55公頃的室內多功能運動中心、寵物友善開放空間，以及獨棟社福設施、兩條聯外道路及串連捷運廣場的人行及自行車道。
賴品妤說，汐止學校棒球校隊很有潛力，但汐止沒有完善場地，許多家長、老師陳情建置簡易棒球場。感謝行政院從善如流，將她要求的運動園區、市議員張錦豪建議的「寵物友善空間」納入。希望藉此為汐止的移居環境、居住權益及友善育兒等工程，向前邁出一小步。
賴品妤認為，這項開發計畫可視為汐止「都市再發展」重大節點，未來如何整合資源、回應當地需求、平衡生態資源，提升汐止整體發展並讓社宅永續營運，是行政院及新北市府需要努力的課題和挑戰，她將會持續監督。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言