中央挹注新北建白匏湖社宅 估最快2028年完工

中央挹注新北經費，在汐止打造白匏湖運動休閒生態園區暨1200戶社會住宅，最快2028年完工。行政院長陳建仁今天說，國家閒置土地經大家努力就能浴火重生。

陳建仁今天在民進黨籍立委賴品妤、沈發惠、行政院秘書長李孟諺與新北副市長朱惕之等人陪同下到新北市汐止區視察白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫。

陳建仁致詞時說，白匏湖計畫由中央全額挹注新台幣134.7億元，2025年工程發包，預計最快2028年完工。國家有很多土地可能閒置，但經大家努力，就能浴火重生，就像南港202兵工廠變身國家生技研究園區，白匏湖計畫也是一例，都是綜合性開發，一個大有為的政府要做好事情就要跨部會努力。

陳建仁說，當一個社區要開發且能面面俱到時，就是一個好社區，希望各部會要全力以赴，看期程是不是能再縮短，有一部分可以開始就進行，讓大家有感。

賴品妤辦公室發布新聞稿說，這項計畫預計在汐止白匏湖基地興建1200戶社宅、2.85公頃的戶外運動設施，其中包含2面籃球場、2面網球場、棒球場、壘球場、滑板場、室內多功能運動中心、寵物友善開放空間、設置長照與托嬰托幼的獨棟社福設施、2條聯外道路及串連捷運廣場的人行及自行車道。

賴品妤說，這塊地從1992年開始便被法務部當作「建設看守所的預定地」；後因居民的反彈，以及法務部長期反覆的態度，汐止人前後歷經了30年的「不確定感」，直到2021年10月，法務部才終止看守所計畫。現在這項白匏湖建設計畫可以被視為是汐止「都市再發展」的重大節點。

新北市政府工務局說明，占地約9.9公頃的白匏湖生態園區位於汐止國道3號南側，鄰近汐止與南港都會核心區。過去曾遭人為破壞回填廢棄物，在高速公路開闢及受到軍事管制區阻隔，近20年來幾乎不再有人為干擾，擁有豐富的生態資源和美麗的湖光山色，現場有穿山甲、麝香貓、食蟹獴等至少11種保育類動物和多種特有種植物，有如隱藏在都會區的祕境。