騎樓被淨空里長陳情遭分局迫害 蔣萬安親手接下陳情書

台北市大同區隆和里長沈春華辦公處日前遭檢舉在騎樓擺放i郵箱，上周六遭大同警分局開單並強制淨空騎樓。北市長蔣萬安今赴議會總質詢，里長今赴議會陳情，痛訴遭警方迫害，蔣萬安接下陳情書後，允諾「會來了解一下」。

蔣萬安今赴議會總質詢，隆和里長沈春華今天在議會一樓向市長蔣萬安陳情，表示「市長、我跟你都是三寶家庭，拜託你，我這麼配合政府推行田園城市、資源回收、社區關懷照顧據點等政策，甚至當天騎樓遭淨空時，她還在里辦辦公益講座，結果卻遭受大同分局迫害。」

蔣萬安親手接下陳情書後，並聽取里長心聲，表示「我有去拜訪過你，我來了解一下。」議員游淑慧也在議場詢問此案，警察局長張榮興表示，的確過程有需要精進的地方，執行單位也應該要先跟里長講，這樣擺設不行。

里長沈春華質疑，北市府的末梢神經被大同分局踐踏，她設置在騎樓的i郵箱是由建管處認定後，各單位都說OK才設置，但沒想到她配合政府美意，也都有保留一定公共通行空間，6月1日收到公文、6月6日裝設I郵箱，卻被派出所副分所長推翻，6月7警察局警告後、6月8日就直接來開單，隔天強制淨空，里長問「大同分局你在急什麼？」

里長痛批，當天她在里辦舉辦健康講座，但大同分局不符合比例原則執法，只差沒有把她抬起來，質疑大同分局是誰在下指令？為什麼要這麼猴急？要求蔣市長徹查，揪出幕後黑手。

蔣萬安表示，的確應該要依照程序，若6月1日有發文同意，之後有改變，應該再度發文通知。對於是否有執法過當？警察局長張榮興表示，後續會就整個過程調查清楚。