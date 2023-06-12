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大巨蛋經營權轉移2前提 北市：確保用途及市民權益

中央社／ 台北12日電

台北大巨蛋預計7月取得使用執照，對於議員關心經營權轉移事宜，市府今天表示，一定會先確保大巨蛋用途符合當時興建目的，且不損害市民權益，否則就不會同意出售。

媒體報導，遠雄建設9日舉行股東會時，遠雄董事長趙文嘉被媒體問及大巨蛋是否考慮轉售，趙文嘉回應：「選項都是開放的」。

國民黨台北市議員游淑慧今天在市政總質詢時詢問，坊間多年來都有遠雄將出售大巨蛋股權的說法，遠雄是否有向市府表達過意願。

台北市長蔣萬安答詢表示，據他的了解，遠雄沒有這樣的意願，也沒有表達過這樣的想法。

游淑慧指出，市府一直積極協助台北大巨蛋在7月拿到使照的目標，但遠雄面對股東與記者都表達對於出售持開放態度，市府是否有開始研究此議題並進行沙盤推演。

體育局長王泓翔回應，市府會根據與遠雄的契約來協商，堅持並確保市府及市民的權益。

游淑慧追問，契約第3條第4項第2款第10點記載，「在許可年限內，乙方不得就本契約之權利義務為轉讓、分割、設定質權或其他任何方式之處分，但經甲方事前書面同意者，不在此限」，那麼市府會不會同意遠雄出售大巨蛋經營權、在什麼情況下會同意。

王泓翔先說，「我們會很嚴肅地來看待這個問題」，遭游淑慧批評實問虛答後表示，一定要確保大巨蛋未來用途跟經營方向是符合當時興建的目的，並基於市民最大權益去把關。

游淑慧再問，所以市府是否有可能同意遠雄出售大巨蛋經營權，只要認為買家比遠雄更好。

蔣萬安強調，決定權在市府手上，而市府一定是站在市民的角度，只要有絲毫傷害或影響市民權益的可能，就不會同意出售。

「台北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案興建營運契約」中規定，大巨蛋在取得使照前，遠雄持有的股份不得低於50%，取得使照後未有此限。

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