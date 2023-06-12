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同意遠雄賣大巨蛋？蔣萬安：傷害市民權益就不會同意「賣蛋」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

台北大巨蛋預計7月取得使照、年底試營運，先前傳出遠雄不排除賣蛋，董事長趙文嘉上周股東會也表示，最終是否處分手中持股，還是取決公司資金效益運用，選擇是開放的。蔣萬安今天也問及是否同意遠雄「賣蛋」？蔣表示，市府一定會站在市民角度，只要有絲毫傷害市民權益，北市府不會同意。

蔣萬安今天赴議會總質詢，國民黨北市議員游淑慧質詢大巨蛋議題，游說，過去大巨蛋興建期間，北市府與遠雄合約有限制遠雄持股比例，不過遠雄取得使照之後，就沒有這樣的規定，市府應該要提前因應若遠雄要賣蛋，市府的態度如何？如何確保市民權益？附屬設施是否可以分開轉售？

游淑慧說，依照北市府與大巨蛋契約的第三條第四項第二款第十點，未來若遠雄要賣蛋，必須要甲方北市府同意。這次遠雄董事長趙文嘉表態「賣蛋」態度開放，北市府現在就應該要開始研究相關因應。

蔣萬安表示，過去遠雄並沒有向市府表達過有這樣的想法。不過北市府一定會站在市民角度，「決定權在我們，一定要我們同意，它才能賣，只要絲毫傷害市民權益，我們就不會同意賣蛋。」

體育局長王泓翔也表示，市府與遠雄是BOT案，北市府會依照合約確保市府權益，市府嚴肅看待這個問題，基本上，會先確保大巨蛋的用途與方向，是否符合當初興建大巨蛋的目的，會積極維護市民權益，為市民把關。

游淑慧也指出，過去柯市府並不排斥遠雄賣蛋，不過目前遠雄與下游包商還有許多合約問題，未來即便要賣，北市府要先要求遠雄與下游廠商的合約問題要先搞定，不要因BOT案尊重商業機制，結果變成市府的問題，應該也要考量公益機制。

蔣萬安重申，北市府一定會站在市民角度，不會傷害市民權益。

北市 大巨蛋 蔣萬安 BOT 游淑慧 遠雄

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