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性騷連環爆！蔣萬安宣布北市3作法：一旦成立 輕記過重免職

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

#Ｍe too性騷連環爆，北市蔣萬安今赴議會總質詢，蔣宣布北市府針對性騷處理會有三大精進作法，包括與民間團體合作成立專線單一窗口申訴；也會加嚴嚴懲，一旦申訴成立，之前僅申誡，不過未來會有記過，最輕記過、最重免職；第三，過去性平審議委員會規定較鬆散，未來會邀更多外部人士調查，委員會有三分之二外部學者，不會讓外界質疑，球員兼裁判。

國民黨議員鍾小平、游淑慧等人今天質詢性騷議題。鍾小平今也問公園處8名女員工遭性騷案的後續處理，蔣表示，他第一時間知道後已經找相關單位介入調查，限期一周、本周四就會有一個結果出來，當初公園處的調查過程是否有不當、不周延地方，周四調查出來該懲處就會有懲處，精進申訴過程，該改進的就會改進。

蔣萬安說，北市府的性騷事件處理會有三大作法，第一，北市府會與民間團體合作成立專線，單一窗口直接申訴；第二，對於相關人員會嚴懲，一旦申訴成立，之前有相關申誡，不過會提高懲處，並就考績嚴懲；第三，過去召開相關的性平審議委員會，過去的規定比較鬆散，未來會邀外部三分之二委員，不會讓外界質疑，球員兼裁判，成員也不能是該機關人員，這次通盤檢討，都會一一檢視，提出精進的作為。

副市長林奕華也表示，未來台北市性平委員會的組成成員比例，會有更多的外部委員比例，過去僅是只有一至兩位外部委員，不過這次會改為三分之二。另外，北市府也會與民間團體合作，透過專線，不管進入申訴程序，社工陪伴，法律諮詢，都會有特定電話協助，

蔣萬安說，北市府同仁不分性別年齡，都會保障其權益，性騷擾零容忍，制度的建立也會有具體作法，針對受害者可能不敢出來指證，或透過申訴管道申訴，是因為他們可能擔心有所謂的官官相護，或有護短，或工作升遷被報復，所以已經針對制度擬定改進方向。

蔣萬安重申，嚴懲性騷相關人員時，只要申訴成立，最輕記過，最重免職，這是北市府的決心；也會請教育局、社會局針對性騷三法，地方政府的後續作為如何精進；也會要求首長清楚申訴程序；對於未來加害者除了懲處，後續的身心輔導及再教育，也會避免預防性騷擾再發生，這些都會後續全面落實。

北市 蔣萬安 鍾小平

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