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新莊地藏庵6月17、18日遶境 警提醒用路人及早改道
新北市新莊地藏庵文武大眾爺年度遶境將於本周六日（17、18日）舉行，活動隊伍將分成新莊、頭前及中港3個路線進行，隊伍涵蓋新莊各街道區域，預計遶境時間將長達12小時以上，警方提醒用路人及早避開交通瓶頸路段，改走台65線、環漢路與新北大道等替代道路。
警方公布交通瓶頸路段、路口及時段：
一、6月17日（周六）暗訪：
（一） 12-16時：中正路與中港路口、明中街與民樂街口。
（二） 18-22時：中港路（公園一路口至中華路口）、化成路（頭前路口至新北大道路口）、中華路與富貴路口、中華路與中央路口、中港路（中央、富貴、中原路口）、豐年街沿線、瓊林路沿線。
二、6月18日（周日）日巡：
（一）12-16時：中港路（公園一路口至中華路口）、化成路（頭前路口至新北大道路口）、中正路與化成路口
（二）16-20時：中華路與富貴路口、中華路與中央路口、中港路（中央、富貴、中原路口）。
（三）20-24時：明中街與民樂街口。
警方再次提醒用路人於遶境時間內若行經上述路段時，應遵守執勤員警與交通管制人員指揮及引導，以維護交通順暢與安全，並收聽警察廣播電臺掌握路況資訊，或行駛替代道路避開壅塞路段及時段。
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