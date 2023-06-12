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新莊地藏庵6月17、18日遶境 警提醒用路人及早改道

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導
新莊地藏庵本周六日遶境，警提醒用路人及早改道。記者李易昌／翻攝
新莊地藏庵本周六日遶境，警提醒用路人及早改道。記者李易昌／翻攝

新北市新莊地藏庵文武大眾爺年度遶境將於本周六日（17、18日）舉行，活動隊伍將分成新莊、頭前及中港3個路線進行，隊伍涵蓋新莊各街道區域，預計遶境時間將長達12小時以上，警方提醒用路人及早避開交通瓶頸路段，改走台65線、環漢路與新北大道等替代道路

警方公布交通瓶頸路段、路口及時段：

一、6月17日（周六）暗訪：

（一） 12-16時：中正路與中港路口、明中街與民樂街口。

（二） 18-22時：中港路（公園一路口至中華路口）、化成路（頭前路口至新北大道路口）、中華路與富貴路口、中華路與中央路口、中港路（中央、富貴、中原路口）、豐年街沿線、瓊林路沿線。

二、6月18日（周日）日巡：

（一）12-16時：中港路（公園一路口至中華路口）、化成路（頭前路口至新北大道路口）、中正路與化成路口

（二）16-20時：中華路與富貴路口、中華路與中央路口、中港路（中央、富貴、中原路口）。

（三）20-24時：明中街與民樂街口。

警方再次提醒用路人於遶境時間內若行經上述路段時，應遵守執勤員警與交通管制人員指揮及引導，以維護交通順暢與安全，並收聽警察廣播電臺掌握路況資訊，或行駛替代道路避開壅塞路段及時段。

新莊地藏庵本周六日遶境，警提醒用路人及早改道。記者李易昌／翻攝
新莊地藏庵本周六日遶境，警提醒用路人及早改道。記者李易昌／翻攝

遶境 替代道路

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