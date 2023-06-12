快訊

他氣LINE聊天「1功能」超煩又沒禮貌 網一面倒大推：適時句點不打擾

前助理下班遇性騷控被漠視還逼離職 陳其邁：遺憾自責道歉

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖「財運如泉水不斷湧出」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台日特殊災難救護研討會登場 激盪精進救護能力

中央社／ 台北12日電
台北市消防局和內政部消防署12日在台北舉辦2023年台日特殊災難緊急救護實務研討會，邀請警、消、醫等不同領域人士分享其特殊災難救援和緊急救護經驗，盼精進台灣救災救護能力。（台北市消防局提供） 中央社
台北市消防局和內政部消防署12日在台北舉辦2023年台日特殊災難緊急救護實務研討會，邀請警、消、醫等不同領域人士分享其特殊災難救援和緊急救護經驗，盼精進台灣救災救護能力。（台北市消防局提供） 中央社

「2023年台日特殊災難緊急救護實務研討會」今天登場，台北市消防局表示，活動邀請警、消、醫等不同領域人士分享其特殊災難救援和緊急救護經驗，持續精進台灣救災救護能力。

消防局和內政部消防署今天在北市集思交通部國際會議廳共同舉辦「2023年台日特殊災難緊急救護實務研討會」，盼藉此加強台、日雙方在特殊災難救援和緊急救護領域合作與交流，進一步提升台灣救災救護能力。

消防局透過新聞稿指出，這次活動邀請來自國防部、台北市警察局、台灣急診醫學會、台灣緊急救護醫療指導醫師學會等重要機構代表，以及各直轄市、縣（市）政府消防單位和醫師出席。

另外，特別邀請日本杏林大學醫學部附屬醫院急救醫學主任教授山口芳裕、東京消防廳前部長伊藤克巳與會，希望透過不同領域參與者，分享他們在特殊災難救援和緊急救護領域的專業知識和經驗。

消防局表示，台北市身為首善之都，擁有豐沛醫療資源與卓越人才，過去在緊急醫療救護領域上不斷追求卓越、引領全國之先，開創到院前緊急救護醫療新猷，諸多成果獲市民深切感受與肯定。

然而在全球化和多變的時代，消防局說，特殊災難救援和緊急救護已超越國界和地域限制，成為全球性挑戰，希望藉由這活動提升政府機關跨領域協調合作意識，透過「他山之石，可以攻錯」精神，共同激盪出因應特殊災難方法，持續精進北市緊急救護醫療系統，進而保障民眾的生命和財產安全。

北市 救護員

延伸閱讀

基隆3.2K海上長泳落幕 37人體力不繼 搭橡皮艇到終點

礁溪救護案件全縣第3高 救護量能不足研議增設四城據點

越南移工為抓魚昨晚落水 今被救起已無生命跡象

台南男子洗水塔觸電 無生命跡象送醫搶救

相關新聞

天母停車場汙水洞吃人！5歲童掉入「滅頂」 北市府：將開罰

台北士林1號廣場停車場日前發生5歲男童不慎墜入1.8米深的汙水池意外，當時一對夫妻停好車卻找不到大兒子，才發現「小孩掉進...

大巨蛋商機恐被吸走 東區盼調動線

台北大巨蛋預計年底開幕營運，但台北東區商圈店家擔憂，目前市府動線規畫，恐讓大巨蛋商機被磁吸到松菸、信義商圈，光復南北路成...

台日特殊災難救護研討會登場 激盪精進救護能力

「2023年台日特殊災難緊急救護實務研討會」今天登場，台北市消防局表示，活動邀請警、消、醫等不同領域人士分享其特殊災難救...

獲利砍半成本增加 悠遊卡遭批金雞母變鬼故事

北市前市長柯文哲卸任前核定悠遊卡公司興櫃，引發現任市長蔣萬安不滿，悠遊卡公司也被質疑成本變高、財稅淨利卻節節敗退，董事長...

昔沒拿到市長獎 蔣萬安頒獎圓夢

台北市長蔣萬安昨天頒獎給111學年度台北市國高中市長獎得主，蔣萬安致詞表示，過去他當學生時，也期待能獲頒「市長獎」，可惜...

等嘸人 萬大線二期CQ880A段6度流標

捷運新北樹林線北連萬大線到台北，南接三鶯線到桃園，但第二期CQ880A區段標6月9日開標仍無廠商參與，第6度流標。北市捷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦