台日特殊災難救護研討會登場 激盪精進救護能力

「2023年台日特殊災難緊急救護實務研討會」今天登場，台北市消防局表示，活動邀請警、消、醫等不同領域人士分享其特殊災難救援和緊急救護經驗，持續精進台灣救災救護能力。

消防局和內政部消防署今天在北市集思交通部國際會議廳共同舉辦「2023年台日特殊災難緊急救護實務研討會」，盼藉此加強台、日雙方在特殊災難救援和緊急救護領域合作與交流，進一步提升台灣救災救護能力。

消防局透過新聞稿指出，這次活動邀請來自國防部、台北市警察局、台灣急診醫學會、台灣緊急救護醫療指導醫師學會等重要機構代表，以及各直轄市、縣（市）政府消防單位和醫師出席。

另外，特別邀請日本杏林大學醫學部附屬醫院急救醫學主任教授山口芳裕、東京消防廳前部長伊藤克巳與會，希望透過不同領域參與者，分享他們在特殊災難救援和緊急救護領域的專業知識和經驗。

消防局表示，台北市身為首善之都，擁有豐沛醫療資源與卓越人才，過去在緊急醫療救護領域上不斷追求卓越、引領全國之先，開創到院前緊急救護醫療新猷，諸多成果獲市民深切感受與肯定。

然而在全球化和多變的時代，消防局說，特殊災難救援和緊急救護已超越國界和地域限制，成為全球性挑戰，希望藉由這活動提升政府機關跨領域協調合作意識，透過「他山之石，可以攻錯」精神，共同激盪出因應特殊災難方法，持續精進北市緊急救護醫療系統，進而保障民眾的生命和財產安全。