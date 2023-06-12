天母停車場汙水洞吃人！5歲童掉入「滅頂」 北市府：將開罰

台北士林1號廣場停車場日前發生5歲男童不慎墜入1.8米深的汙水池意外，當時一對夫妻停好車卻找不到大兒子，才發現「小孩掉進洞裡」。北市府表示，該處手孔蓋遭車壓壞，廠商假日無法取得料件，暫以紐澤西護欄圍起來；停管處今早已派員到場檢視廠商是否復原，後續是否開罰，將依契約規定處理。

一名媽媽在臉書「靠北天母幫」指出，在天母東側停車場B3停好車，她當時要帶後座的小兒子下車，結果聽到先生數次大喊大兒子名字，卻沒聽到孩子回應，她以為孩子暈倒，趕忙繞到駕駛座那側查看，才知道「小孩掉進洞裡！」

她說，「小孩下車後往前走，跌進旁邊停車位的洞裡，整個滅頂」，奮力把孩子拉上來，包括頭髮已經全身濕透，更不要說身上的傷痕。

該名家長表示，洞口上的人孔蓋遺失，上面只用一隻手就能輕易移開的黃色護欄遮掩，現場照明不足，孩子也沒注意到孔洞上沒蓋子或沒想過地上會有個洞，回顧畫面，小孩根本沒移動到護欄就掉下去了，直言「護欄根本沒有完全遮住孔洞」。

她說，孩子頭部有受到撞擊，心理創傷較為嚴重，回程時，孩子嚇到一直重述「他很害怕」，也不准他們再討論此事，一直擔心他會再跌入洞裡，還問他們管理員把蓋子蓋回去了沒。

台北市停管處企劃科長楊遠明指出，9日士林1號廣場停車場的手孔蓋遭車輛壓壞，廠商因假日無法取得料件，便以紐澤西護欄圍起來，已請廠商儘速處理。停管處今早派員到場檢視是否復原，後續是否開罰，將依契約相關規定處理。