大巨蛋商機恐被吸走 東區盼調動線

台北大巨蛋預計年底開幕營運，但台北東區商圈店家擔憂，目前市府動線規畫，恐讓大巨蛋商機被磁吸到松菸、信義商圈，光復南北路成為人潮商機的「斷點」，盼市府調整動線規畫，讓人潮也能到東區消費。北市商業處表示，會就軟硬體兩方面同步改善，讓東區活絡。

燈會結束加上疫情解封，東區商圈人潮慢慢回流，但位於敦化南路、忠孝東路口的「龍門廣場」，曾是商業區蛋黃區中的蛋黃，商圈店面空租率仍高，整體東區商圈仍有一成的空店率，許多巷弄黃金店面無人承租，就連臨忠孝東路上的鑽石店面招租招牌，也掛了好幾年，乏人問津。

台北市東區商圈發展協會理事長韓修和說，年初台灣燈會儘管有19天活動，不過對東區商圈商機幫助不太有感，燈會結束至今北市府都沒辦活動，盼市府能多一點振興方案。

韓修和說，更令東區店家擔心的是，目前北市府整體大巨蛋周邊是規畫串連往松菸、信義商圈方向，包括停車場、疏散動線也是往國父紀念館，大巨蛋開幕後，人潮恐被磁吸到松菸、信義商圈，不會往東區逛街消費。

對此，北市商業處長高振源說，為將人潮吸引到東區商圈，市府已著手軟硬體同步改善，正陸續進行忠孝東路四段、市民大道兩側、光復南路人行空間改善。

另外，北市府也已請遠雄大巨蛋，未來會在場館露出東區商圈的相關活動訊息，透過指標、影像等活動宣傳，將人潮引導到東區商圈。