快訊

法網／直落3退挪威好手 約克維奇23座大滿貫獨居史上第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大巨蛋亞錦賽測試 議員憂來不及

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
遠雄表示，「打者之眼」的外野區域配置深色座椅，對打擊者視線不至於造成影響。圖／體育局提供
遠雄表示，「打者之眼」的外野區域配置深色座椅，對打擊者視線不至於造成影響。圖／體育局提供

台北大巨蛋預計7月拿到使用執照，年底開幕營運，北市府規畫先辦亞洲棒球錦標賽做壓力測試。外界認為大巨蛋「打者之眼」不符國際規範，且竣工消防勘驗仍待改善，恐無法辦國際賽。教育局表示，會確認沒問題才發照，也會邀專家及國內球員、教練勘查。

北市府規畫在營運前辦一場不超過1萬5千人的棒球賽測試大巨蛋，目前屬意亞洲棒球錦標賽。不過議員陳宥丞認為，大巨蛋「打者之眼」不符國際規範；簡舒培也說竣工消防勘驗有108處需改善，是否符合8分鐘內全員離開觀眾席、15分鐘疏散到室外的逃生避難原則，仍有待商榷。

議員鍾佩玲說，現在已6月，大巨蛋辦國際賽事須確認舉辦、場地認證、改善缺失，距今年底的比賽時間已不多，市府應更積極。陳宥丞說，國際棒壘總會規定「打者之眼」高12公尺、寬24公尺，大聯盟官方更嚴格建議高12.2公尺、寬24.4公尺，但今年5月考察不符國際規範，相關人士私下告知未來無法申請國際賽事，市府應找美、日專業棒球人才幫忙檢視。

據了解，「打者之眼」是為了使打者更能清晰看清楚球，架設在中外野全壘打牆後方的大型深色屏幕，可使打擊者看到投手投出的球，保護打者安全和擊球成功。

體育局說，亞錦賽前置作業還在溝通協調中，市府已要求遠雄巨蛋公司取得使照後，7月邀請美國職棒大聯盟專家及國內球員、教練等勘查現場，了解場地及設備的妥善性。

北市府技監陳世浩說，「打者之眼」會依賽事需求配合主辦單位調整，大巨蛋「打者之眼」目前高約8.3公尺、寬23公尺，未來若要辦國際賽，會先由主辦單位派員勘查球場，並依賽事需求再加設深色屏幕。遠雄巨蛋公司也表示，「打者之眼」外野區域均配置深色座椅，對視線不至於造成影響。

北市體育局長王泓翔說，相關局處勘驗確認沒問題才會核發使照，若有問題也會要求遠雄改善，若遲未改善也可依合約開罰，每天罰10萬元，最高罰900萬元。

大巨蛋 北市 議員

延伸閱讀

蔣萬安：大巨蛋估7月拿使照 將邀MLB專家勘查

大巨蛋年底辦亞錦賽無進度？ 北市：正溝通討論中

大巨蛋年底將開幕 東區商圈憂動線斷點 人潮被磁吸走

議員盤點大巨蛋缺失 北市府：會邀集國外專家勘查

相關新聞

大巨蛋商機恐被吸走 東區盼調動線

台北大巨蛋預計年底開幕營運，但台北東區商圈店家擔憂，目前市府動線規畫，恐讓大巨蛋商機被磁吸到松菸、信義商圈，光復南北路成...

獲利砍半成本增加 悠遊卡遭批金雞母變鬼故事

北市前市長柯文哲卸任前核定悠遊卡公司興櫃，引發現任市長蔣萬安不滿，悠遊卡公司也被質疑成本變高、財稅淨利卻節節敗退，董事長...

昔沒拿到市長獎 蔣萬安頒獎圓夢

台北市長蔣萬安昨天頒獎給111學年度台北市國高中市長獎得主，蔣萬安致詞表示，過去他當學生時，也期待能獲頒「市長獎」，可惜...

等嘸人 萬大線二期CQ880A段6度流標

捷運新北樹林線北連萬大線到台北，南接三鶯線到桃園，但第二期CQ880A區段標6月9日開標仍無廠商參與，第6度流標。北市捷...

安坑輕軌沿線 多條步道遊山河

新北市府推動輕軌觀光遊山海河，希望增加輕軌搭乘率，安坑輕軌行經山區並跨河，有不少適合健走賞景的路線，新北捷運公司也推薦健...

大巨蛋亞錦賽測試 議員憂來不及

台北大巨蛋預計7月拿到使用執照，年底開幕營運，北市府規畫先辦亞洲棒球錦標賽做壓力測試。外界認為大巨蛋「打者之眼」不符國際...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦