大巨蛋亞錦賽測試 議員憂來不及

台北大巨蛋預計7月拿到使用執照，年底開幕營運，北市府規畫先辦亞洲棒球錦標賽做壓力測試。外界認為大巨蛋「打者之眼」不符國際規範，且竣工消防勘驗仍待改善，恐無法辦國際賽。教育局表示，會確認沒問題才發照，也會邀專家及國內球員、教練勘查。

北市府規畫在營運前辦一場不超過1萬5千人的棒球賽測試大巨蛋，目前屬意亞洲棒球錦標賽。不過議員陳宥丞認為，大巨蛋「打者之眼」不符國際規範；簡舒培也說竣工消防勘驗有108處需改善，是否符合8分鐘內全員離開觀眾席、15分鐘疏散到室外的逃生避難原則，仍有待商榷。

議員鍾佩玲說，現在已6月，大巨蛋辦國際賽事須確認舉辦、場地認證、改善缺失，距今年底的比賽時間已不多，市府應更積極。陳宥丞說，國際棒壘總會規定「打者之眼」高12公尺、寬24公尺，大聯盟官方更嚴格建議高12.2公尺、寬24.4公尺，但今年5月考察不符國際規範，相關人士私下告知未來無法申請國際賽事，市府應找美、日專業棒球人才幫忙檢視。

據了解，「打者之眼」是為了使打者更能清晰看清楚球，架設在中外野全壘打牆後方的大型深色屏幕，可使打擊者看到投手投出的球，保護打者安全和擊球成功。

體育局說，亞錦賽前置作業還在溝通協調中，市府已要求遠雄巨蛋公司取得使照後，7月邀請美國職棒大聯盟專家及國內球員、教練等勘查現場，了解場地及設備的妥善性。

北市府技監陳世浩說，「打者之眼」會依賽事需求配合主辦單位調整，大巨蛋「打者之眼」目前高約8.3公尺、寬23公尺，未來若要辦國際賽，會先由主辦單位派員勘查球場，並依賽事需求再加設深色屏幕。遠雄巨蛋公司也表示，「打者之眼」外野區域均配置深色座椅，對視線不至於造成影響。

北市體育局長王泓翔說，相關局處勘驗確認沒問題才會核發使照，若有問題也會要求遠雄改善，若遲未改善也可依合約開罰，每天罰10萬元，最高罰900萬元。