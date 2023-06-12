等嘸人 萬大線二期CQ880A段6度流標

捷運新北樹林線北連萬大線到台北，南接三鶯線到桃園，但第二期CQ880A區段標6月9日開標仍無廠商參與，第6度流標。北市捷運局表示，將檢討流標原因再調整標案。地方擔心工程延下去至少要等10年，希望一次補足預算，中央也該視情況出手協助，若遲遲無法標出，將成捷運「斷點」，影響重大。

台北市捷運局指出，萬大線第二期CQ880A區段標於6月9日開標（第三次公告），因無廠商投標而流標，捷運局二工處將檢討流標原因後再決定後續辦理方向。

土城人口約23萬人、樹林人口約19萬人，地方都期待樹林線能盡快完工，不過樹林線的招標過程卻不順利，許多民眾期待新北市府加把勁推動捷運標案，中央也提供支持，盡快完工。

新北市捷運局表示，訪視廠商了解情況後，發現問題出在捷運工期長、缺工缺料造成營建物價上漲。雙北捷運局重新檢討招標預算，部分標案拆標辦理，希望標價能夠符合市場行情，讓業者獲得合理利潤，增加投標意願。

新北樹林線招標由原2個土建區段標（CQ890、CQ880）拆分為3個區段標，分別發包施工。其中，CQ890區段標（樹林段）已經第6次招標，預算約180億元，較第1次增加52億元，並於2022年8月17日由遠揚營造得標，同年10月14日開工。

原CQ880區段標（土城段）在第4次招標流標後，檢討拆分為CQ880A（地下段）及CQ880B（高架段）2標；其中，CQ880A於2023年4月28日上網招標，預算增加約44億元號到111億元，6月9日第6次流標。

市議員廖宜琨表示，新北市府應該將標案拿回來自己處理，去年高雄捷運標案也都成功標出，新北的CQ880A卻一直卡住，這在新北境內，本就應該由市府自己處理。沒有廠商投標一定有原因，應請學者研議出合理經費，一次到位，否則拖下去真的沒完沒了。

市議員呂家愷表示，流標原因就是經費不符合市場期待，希望除了市府增加預算，中央也可以出手協助，因為這個站點流標，捷運便沒辦法通車，無法一路延伸到樹林、桃園，後面會全部一起延遲，CQ880A的重要性很強，中央應該關注此案。